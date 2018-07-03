"Хоч гриби не ростуть": українці поскаржилися на умови життя заробітчан у Чехії (фото)

В мережі показали, де живуть українські заробітчани

Житель Львова показав, в яких умовах живуть українські заробітчани в Чехії, і розповів про несумлінного роботодавця з Вінниці. Про це написав Олександр Волошин на сторінці "Varta1 - Варта1 ГО "Варта1" в соцмережі Facebook.

З його слів, жінка на ім'я Людмила займається працевлаштування українців в Чехії. Однак не попереджає людей, що по прибуттю вони будуть жити в поганих умовах і платити 6500 крон (близько 8000 гривень) нібито за легалізацію.

Фото: Житло (facebook.com/groups/govarta1)

"От тільки документів ніхто в руках не тримав, а гроші знімають. Обіцяють одне, по приїзду - інше, а отримуєш третій варіант, який підходить їм", - написав Волошин.

"P. S. Це всім тим, хто збирається їхати до них працювати - добре обміркуйте вашу поїздку по польській візі", - зазначив він.

Скріншот поста (facebook.com/groups/govarta1)

Знімки прокоментували користувачі мережі:

"На роботу приїхали, а не на олінклюзів".

"Ну, хоч гриби з капелюшками не ростуть, як у наших гуртожитках".

"Ще нормальний "блощичник".

"Я був у Чехії, житло було нормальне, з ремонтом, ви просто так потрапили".

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/govarta1)

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