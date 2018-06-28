Пара из Украины рассказала, как за $1000 оказалась в нечеловеческих условиях работы в Чехии

Киевлянам не предоставили обещанные вакансии и нормальные условия для жизни

Семья из Украины поехала на заработки в Чехию, но посредник им не предоставил обещанной работы и жилья. Об этом сообщает "Сегодня".

Несостоявшиеся заробитчане хотели получить рабочие места за рубежом, но вместо этого они приобрели дорогостоящий жизненный опыт.

Киевляне впустую потратили 1400 долларов: на визы, услуги посредника и билеты в Чехию.

Компанией-посредником, сотрудничавшей с парой, были обещаны вакансии в Праге. По прибытии украинцев направили в город Могельнице, находящийся в 300 км. от столицы Чехии. Кроме того, их так и не встретили в аэропорту, и они самостоятельно добирались на такси к месту работы.

"Это был шок вперемешку с истерикой: нас завозят на какой-то даже не завод: територия скадов, паллеты, заброшенные склады. Ну, думаю, куда- то ж мы сейчас выедем – оказывается, подвозят нас к домику, с позволения его так назвать – заходим мы в этот домик. Ну, это – конюшня, курятник, я не знаю, как это назвать. Живет человек десять, один туалет, санузел на всех, одна ванная -душевая на всех. Вот, например, 10 мужчин и я одна – каким образом?" – рассказывает Светлана.

По словам Артема в месте, где они должны были жить, находилось людей втрое больше, чем обещали.

Видео: украинцев обманули с работой (segodnya.ua)

Посредника украинцы искали через интернет, составляли трудовой договор. Работу им "нашли" через два месяца ожидания. Артему работодатели якобы подыскали вакансию водителя на каре-погрузчике, а Светлане предлагали должность сотрудника склада.

Когда пара прибыла в Чехию, им предложили другие варианты: Светлане - поработать водителем погрузчика, а Артему - быть разнорабочим.

Как сказал Артем, пара решила не идти на поводу у тех, кто "кинул" их и не соглашаться с предложенным. Со временем посредник, пообещавший работу, просто пропал, а самостоятельно украинцы не могут подобрать другие варианты, так как есть проблемы с визами и приглашениями.

Стоимость услуг посредника составляет 1000 долларов, половину из которых пара уже оплатила и примерно столько же потратили на визы. "Получается, что мы поехали в "евротур", который был бы гораздо дешевле, на 2-3 дня, потратив баснословные деньги", - говорит Артем.

Напомним, ранее киевлянка рассказала о том, как продавцы массово обманывают жителей столицы.