"Не обвесишь – не наторгуешь": киевлянка рассказала, как продавцы массово обманывают жителей столицы

Столичные продавцы значительно обвешивают покупателей
Жителей Киева обвешивают при покупке овощей и фруктов. Об этом рассказала Nadiika Pototska в Facebook.
Женщина описала ситуацию, в которую попала сама. В результате обвеса ее обманули на 52 грн.
Фото: Женщину обвесили при покупке овощей и ягод (facebook.com/pototska)
"Этот удивительный момент жизни, когда покупаешь в трех разных точках возле метро "Оскокорки"… 420 г голубики (должно было быть). Или 1200 г черешни ( должно было быть). Но фаворит, конечно же, 2 кг картошки (как можно на 400 г дурить)", - написала она.
Скриншот поста (facebook.com/pototska)
В комментариях отреагировали на ситуацию возмущением.
"Не обвесишь – не наторгуешь". То у меня знакомый рассказывал недавно, как пробовал открыть свою точку с овощами. И как прогорел", - пишут в сети.
"Пыталась ругаться – все безуспешно. Им все равно", - сетуют пользователи.
"Это в крови у продавцов", - отметили пользователи.
Ранее сеть позабавила киевская горе-воровка.
Женщина представилась сотрудником спецслужб и попросила документы у жильца квартиры, после чего пыталась сбежать.
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