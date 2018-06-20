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"Не обвесишь – не наторгуешь": киевлянка рассказала, как продавцы массово обманывают жителей столицы

STYLERLIFE        20.06.2018 - 15:19
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Столичные продавцы значительно обвешивают покупателей

Жителей Киева обвешивают при покупке овощей и фруктов. Об этом рассказала Nadiika Pototska в Facebook.

Женщина описала ситуацию, в которую попала сама. В результате обвеса ее обманули на 52 грн.

 

Фото: Женщину обвесили при покупке овощей и ягод (facebook.com/pototska)

"Этот удивительный момент жизни, когда покупаешь в трех разных точках возле метро "Оскокорки"… 420 г голубики (должно было быть). Или 1200 г черешни ( должно было быть). Но фаворит, конечно же, 2 кг картошки (как можно на 400 г дурить)", - написала она.

Скриншот поста (facebook.com/pototska)

В комментариях отреагировали на ситуацию возмущением.

"Не обвесишь – не наторгуешь". То у меня знакомый рассказывал недавно, как пробовал открыть свою точку с овощами. И как прогорел", - пишут в сети.

"Пыталась ругаться – все безуспешно. Им все равно", - сетуют пользователи.

"Это в крови у продавцов", - отметили пользователи.

Ранее сеть позабавила киевская горе-воровка.

Женщина представилась сотрудником спецслужб и попросила документы у жильца квартиры, после чего пыталась сбежать.

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