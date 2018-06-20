"Не обвісиш – не вторгуєш": киянка розповіла, як продавці масово обманюють жителів столиці

Столичні продавці значно обважують покупців

Жителів Києва обважують при купівлі овочів і фруктів. Про це розповіла Nadiika Pototska в Facebook.

Жінка описала ситуацію, в яку потрапила сама. В результаті обважування її ошукали на 52 грн.

Фото: Жінку обважили при купівлі овочів і ягід (facebook.com/pototska)

"Цей дивовижний момент життя, коли купуєш в трьох різних точках біля метро "Оскокорки"... 420 г чорниці (повинно було бути). Або 1200 г черешні ( повинно було бути). Але фаворит, звичайно ж, 2 кг картоплі (як можна на 400 г дурити)", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/pototska)

В коментарях відреагували на ситуацію обуренням.

"Не обвесишь – не вторгуєш". У мене знайомий розповідав нещодавно, як пробував відкрити свою точку з овочами. І як прогорів", - пишуть в мережі.

"Намагалася лаятися – все безуспішно. Їм все одно", - нарікають користувачі.

"Це в крові у продавців", - зазначили користувачі.

Раніше мережа потішила київська горе-злодійка.

Жінка представилася співробітником спецслужб і попросила документи у мешканця квартири, після чого намагалася втекти.

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