"Спецслужба, представьтесь!": сеть позабавила киевская горе-воровка (фото)

Женщина, незаконно проникла на частную собственность и пыталась выдать себя за сотрудника спецслужбы

В социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный" житель столицы опубликовал курьезную историю задержания киевской воровки, которая проникла к нему в квартиру. Женщина представилась сотрудником спецслужб и попросила документы у жильца квартиры, после чего пыталась сбежать.

"День, на часах примерно 14:00. Сплю перед работой, так как работаю в ночную смену. Тут слышу как кто-то открывает дверь ключем. Встаю с кровати, стоит женщина неблагополучной внешности и явно удивлена меня увидеть... Смотрит на меня, а я — на нее. И тут она выдает: "спецслужба! представьтесь!". Я, оторопев окончательно, произнес: "ты, б.., кто вообще и что ты делаешь у меня дома?!". Она снова, правда уже более дрожащим голосом: "спецслужба, представьтесь! Ваши документы". Киваю головой, типа соглашаюсь, беру сумку, чтобы якобы взять документы, достаю спецсредство, заряжаю и тихо произношу "вышла отсюда, мразь". Она пятится назад и выходит, я закрываю дверь, бегу на балкон, там гуляет с собакой сосед Паша. Я крикнул "домушница, не выпускайте из виду". Вызвал полицию, быстро надел штаны, пробежал по этажам вверх-вниз и выскочил на улицу. В конце дома ее ждал какой-то нарик (наркоман – ред.), лет на 10 моложе, увидев меня он удрал. Ее я задержал, патрульная полиция приехала быстро и СОГ тоже", — описал случившееся киевлянин.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Также он добавил, что женщина скорее всего попала в квартиру после того, как его супруга потеряла ключи.

"Как оказалось, моя жена 2,5 месяца назад потеряла ключи. Я повел себя немного халатно и не поменял замок. Кстати, как она скидывала мои ключи, видели дети и показали потом полиции. Ключи изъяли как улику... Завтра новый замок, соседским детям мороженое, а любителям чужого... В общем - суд решит...", — подытожил житель квартиры.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети прокомментировали случай с горе-воровкой. Большинство из них пошутили по поводу придуманной профессии, а другие задались вопросом, как женщина вычислила квартиру.

"Бггг, а она не растерялась ) спецслужба ))))", "Хороший удар локтем в бороду спецагентке решил бы проблемы за ней бегать ))", "Это Путин..", "Спецслужба по утилизации бухла!", "Спецсредствами по спецслужбам! )", – написали пользователи сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в Вышгороде Киевской области провели учения, в рамках которых "преступники" ограбили банк и "скрылись в заброшенном ресторане" на Набережной города. Оттуда, согласно легенде, они "вели стрельбу" по сотрудникам полиции, однако местные жители не знали о том, что это были учения.