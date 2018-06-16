"Спецслужба, представтеся!": мережу потішила київська горе-злодійка (фото)

Жінка, незаконно проникла на приватну власність і намагалася видати себе за співробітника спецслужби

В соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний" житель столиці опубліковав курйозну історію затримання київської злодійки, яка проникла до нього в квартиру. Жінка представилася співробітником спецслужб і попросила документи у мешканця квартири, після чого намагалася втекти.

"День, на годиннику близько 14:00. Сплю перед роботою, так як працюю в нічну зміну. Тут чую як хтось відкриває двері ключем. Встаю з ліжка, стоїть жінка неблагополучної зовнішності і явно здивована мене побачити... Дивиться на мене, а я — на неї. І тут вона видає: "спецслужба! представтеся!". Я сторопіло остаточно, промовив: "ти, б.., хто взагалі і що ти робиш у мене вдома?!". Вона знову, щоправда вже більше тремтячим голосом: "спецслужба, представтеся! Ваші документи". Киваю головою, типу погоджуюся, беру сумку, щоб нібито взяти документи, дістаю спецзасіб, заряджаю і тихо промовляю "вийшла звідси, мерзота". Вона задкує і виходить, я закриваю двері, біжу на балкон, там гуляє з собакою сусід Паша. Я крикнув "домушниця, не випускайте з виду". Викликав поліцію, швидко надів штани, пробіг по поверхах вгору-вниз і вискочив на вулицю. В кінці дому її чекав якийсь нарік (наркоман – ред.), років на 10 молодше, побачивши мене він дременув. Її я затримав, патрульна поліція приїхала швидко і СОГ теж", — описав те, що трапилося киянин.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

Також він додав, що жінка швидше за все потрапила в квартиру після того, як його дружина втратила ключі.

"Як виявилося, моя дружина 2,5 місяці тому загубила ключі. Я повів себе трохи недбало і не змінив замок. До речі, як вона скидала мої ключі, бачили діти і показали потім поліції. Ключі вилучили як доказ... Завтра новий замок, сусідським дітям морозиво, а любителям чужого... В загальному - суд вирішить...", — підсумував мешканець квартири.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Користувачі мережі прокоментували випадок з горе-злодійкою. Більшість з них пожартували з приводу придуманої професії, а інші задалися питанням, як жінка знайшла квартиру.

"Бггг, а вона не розгубилася ) спецслужба ))))", "Хороший удар ліктем в бороду спецагенці вирішив би проблеми за нею бігати ))", "Це Путін..", "Спецслужба з утилізації бухла!", "Спецзасобами по спецслужбам! )", – написали користувачі мережі.

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, що у Вишгороді Київської області провели навчання, в рамках яких "преступники" пограбували банк і втекли в покинутий ресторан" на Набережній міста. Звідти, згідно з легендою, вони "вели стрільбу" по співробітникам поліції, проте місцеві жителі не знали про те, що це були навчання.