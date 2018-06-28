Пара з України розповіла, як за $1000 потрапила в нелюдські умови роботи у Чехії

Киянам не надали обіцяні вакансії і нормальні умови для життя

Сім'я з України поїхала на заробітки в Чехію, але посередник їм не дав обіцяної роботи і житла з людськими умовами. Про це повідомляє "Сегодня".

Заробітчани, хотіли отримати робочі місця закордоном, але замість цього вони придбали дорогий життєвий досвід. Кияни даремно витратили 1400 доларів: на візи, послуги посередника і квитки в Чехію.

Компанією-посередником, яка співпрацювала з парою, були обіцяні вакансії в Празі. Після прибуття українців направили в місто Могельнице, що знаходиться в 300 км від столиці Чехії. Крім того, їх так і не зустріли в аеропорту, і вони самостійно добиралися на таксі до місця роботи.

"Це був шок упереміш з істерикою: нас завозять на якийсь навіть не завод: територія складів, палети, занедбані склади. Ну, думаю, кудись же ми зараз виїдемо – виявляється, підвозять нас до будиночка, з дозволу його так назвати – заходимо ми в цей будиночок. Ну, це – стайня, курятник, я не знаю, як це назвати. Живе чоловік десять, один туалет, санвузол на всіх, одна ванна кімната-душова на всіх. Ось, наприклад, 10 чоловіків і я одна – яким чином?" – розповідає Світлана. За словами Артема в місці, де вони повинні були жити, знаходилося людей втричі більше, ніж обіцяли.

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Посередника українці шукали через інтернет, становили трудовий договір. Роботу їм "знайшли" через два місяці очікування. Артему роботодавці нібито підшукали вакансію водія на карі-навантажувачі, а Світлані пропонували посаду співробітника складу.

Коли пара прибула до Чехії, їм запропонували інші варіанти: Світлані - попрацювати водієм навантажувача, а Артему - бути різноробочим.

Як сказав Артем, пара вирішила не йти на поводу у тих, хто "кинув" їх і не погоджуватися з запропонованими. З часом посередник, який пообіцяв роботу, просто зник, а українці самостійно не можуть підібрати інші варіанти, так як є проблеми з візами та запрошеннями.

Вартість послуг посередника становить 1000 доларів, половину з яких пара вже оплатила і приблизно стільки ж витратили на візи. "Виходить, що ми поїхали в "євротур", який був би набагато дешевше, на 2-3 дня, витративши шалені гроші", - говорить Артем.

Нагадаємо, раніше розповіла киянка про те, як продавці масово обманюють жителів столиці.