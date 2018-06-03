Десять метров над уровнем моря: украинский Су-25 взбудоражил отдыхающих

Отдыхающие сообщают, что это не единственный полет

Над пляжем близ села Кирилловка в Запорожской области пролетел украинский штурмовик, чем напугал отдыхающих на пляже. Видео с необычным полетом опубликовал волонтер Роман Синицын на своей странице в социальной сети Facebook.

Штурмовик Су-25 ВВС Украины пролетел на высоте 10 метров над уровнем моря, вдоль пляжа недалеко от села Кирилловка Запорожской области. Отдыхающие на пляже Азовского моря были взбудоражены.

Как утверждают очевидцы, это не первый такой полет. Ранее, в конце мая, этот Су-25 видели в районе шести часов утра. Он также пролетал очень низко над землей. Причины таких полетов неизвестны.

Кроме того, Роман Синицын опубликовал еще одно видео от Военной авиации Украины, где видно, что такие полеты совершаются регулярно и не только над побережьем Азовского моря. Подобные полеты наблюдали отдыхающие Затоки Одесской области. Самолеты очень низко летали над пляжем.

Как объяснили представители Вооруженных сил Украины, полеты штурмовиков связаны с учениями, которые регулярно проводятся в этих регионах. Летчики учатся противодействовать противнику на низкой высоте. Угрозы безопасности для отдыхающих нет, так как самолет летел на условно допустимой высоте и на достаточно низкой скорости.

Кстати, недавно мы писали о том, что самолет экстренно посадили из-за запаха пассажира.

В Португалии вынуждено совершил посадку Boeing 737 компании Transavia Airlines, который летел из Нидерландов в Испанию. Экипаж принял решение посадить самолет из-за невыносимого зловония от одного из пассажиров. Об этом сообщает Mirror.

Пассажиры, оказавшиеся поблизости от мужчины, начали падать в обморок. У некоторых началась рвота. Отмечается, что экипаж попытался изолировать дурнопахнущего пассажира в туалете самолета, однако это не помогло, в результате чего самолет экстренно посадили в Португалии.

После посадки мужчину вывели из Boeing 737, а "пострадавшим" от зловония оказали медицинскую помощь.

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Видео: video.rbc.ua