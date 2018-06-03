Десять метрів над рівнем моря: український Су-25 розбурхав відпочиваючих

Відпочиваючі повідомляють, що це не єдиний політ

Над пляжем поблизу села Кирилівка Запорізької області пролетів український штурмовик, чим налякав відпочиваючих на пляжі. Відео з незвичайним польотом опублікував волонтер Роман Синіцин на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Штурмовик Су-25 ВПС України пролетів на висоті 10 метрів над рівнем моря, вздовж пляжу недалеко від села Кирилівка Запорізької області. Відпочиваючі на пляжі Азовського моря були збуджені.

Як стверджують очевидці, це не перший такий політ. Раніше, в кінці травня, цей Су-25 бачили в районі шостої годин ранку. Він також пролітав дуже низько над землею. Причини таких польотів невідомі.

Крім того, Роман Синіцин опублікував ще одне відео від Військової авіації України, де видно, що такі польоти відбуваються регулярно і не тільки над узбережжям Азовського моря. Подібні польоти спостерігали відпочиваючі Затоки Одеської області. Літаки дуже низько літали над пляжем.

Як пояснили представники Збройних сил України, польоти штурмовиків пов'язані з навчаннями, які регулярно проводяться в цих регіонах. Льотчики навчаються протидіяти противнику на низькій висоті. Загрози безпеки для відпочиваючих немає, так як літак летів на умовно допустимій висоті і на досить низькій швидкості.

До речі, нещодавно ми писали про те, що літак екстрено посадили через запаху пасажира.

У Португалії змушено здійснив посадку Boeing 737 компанії Transavia Airlines, що летів з Нідерландів до Іспанії. Екіпаж прийняв рішення посадити літак через нестерпний сморід від одного з пасажирів. Про це повідомляє Mirror.

Пасажири, які опинилися поблизу від чоловіка, почали падати в непритомність. У деяких почалася блювота. Відзначається, що екіпаж спробував ізолювати цього пасажира в туалеті літака, однак це не допомогло, в результаті чого літак екстрено посадили в Португалії.

Після посадки чоловіка вивели з Boeing 737, а "потерпілим" від смороду надали медичну допомогу.

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Відео: video.rbc.ua