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Люди теряли сознание: самолет экстренно посадили из-за запаха пассажира

STYLERLIFE        01.06.2018 - 22:59
Фото: pixabay.com/Gellinger
Фото: pixabay.com/Gellinger

После посадки пассажирам оказали медицинскую помощь

В Португалии вынуждено совершил посадку Boeing 737 компании Transavia Airlines, который летел из Нидерландов в Испанию. Экипаж принял решение посадить самолет из-за невыносимого зловония от одного из пассажиров. Об этом сообщает Mirror.

Пассажиры, оказавшиеся поблизости от мужчины, начали падать в обморок. У некоторых началась рвота.

Отмечается, что экипаж попытался изолировать дурнопахнущего пассажира в туалете самолета, однако это не помогло, в результате чего самолет экстренно посадили в Португалии. После посадки мужчину вывели из Boeing 737, а "пострадавшим" от зловония оказали медицинскую помощь.

Скриншот (mirror.co.uk)

В компании Transavia Airlines подтвердили, что самолет совершил экстренную посадку "по медицинским причинам".

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Киев" задержали рейс из-за "лишней" кошки.

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Теги: самолет, посадка
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