Люди втрачали свідомість: літак екстрено посадили через запах пасажира

Після посадки пасажирам надали медичну допомогу

У Португалії здійснив вимушену посадку Boeing 737 компанії Transavia Airlines, що летів з Нідерландів до Іспанії. Екіпаж прийняв рішення посадити літак через нестерпноий сморід від одного з пасажирів. Про це повідомляє Mirror.

Пасажири, які опинилися поряд з чоловіком, почали непритомніти. У деяких почалася блювота.

Відзначається, що екіпаж спробував ізолювати пасажира з поханим запахом в туалеті літака, однак це не допомогло, в результаті чого літак екстрено посадили в Португалії. Після посадки чоловіка вивели з Boeing 737, а "потерпілим" від смороду надали медичну допомогу.

Скріншот (mirror.co.uk)

В компанії Transavia Airlines підтвердили, що літак здійснив екстрену посадку "з медичних причин".

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