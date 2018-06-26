Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Дети, которые нас защищают": в сети рассказали трогательную историю о 19-летнем морпехе, который воюет на Донбассе

STYLERLIFE        26.06.2018 - 13:20
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В то время, как его ровесники веселятся и наслаждаются жизнью, юный воин решил пойти на войну

В сети рассказали трогательную историю о 19-летнем бойце ООС Владе из Черниговской области. Об этом говорится в паблике "Вернись живым" на странице в Facebook.

"Когда бригада была на марше в зону тогда еще АТО, ему не продали сигареты в магазине, хотя парень был в форме. Получается, что курить рано, но защищать Отечество с оружием в руках на "нуле" – нет", - отмечают в сообществе.

Парень признался, что в учебке было тяжело, потому что не все приказы казались ему разумными. Тем не менее он заявляет, что все равно мечтал и мечтает стать офицером.

"Видно, как он внимательно слушает командира – бывшего спецназовца с большим стажем на позывной "Пастырь". Командир объясняет, почему все навыки армейца должны быть доведенными до автоматизма – чтобы боец не тупонул" в критический момент. Указывает на концы шнурков Владу и говорит, что в поле они должны быть спрятаны в берцы, чтобы не споткнуться, а штаны чуть выпущенные наверх над берцами. Юный морпех тут же исправляет недостаток", - описывают боевые будни юного защитника авторы поста.

Фото: facebook.com/backandalive

"У нас с Владом соглашение, что, если он на отлично сдает мне ТТХ какого вида оружия, то может взять что-то из моего снаряжения. А оно у меня недешевое... Еще совсем разденет!" – рассказал командир Влада.

Парень признается, что его мама была недовольна, что ее совсем юный сын пошел на войну, но юноша все равно поступил по-своему. У бойца есть старшая сестра, замужем за морпехом, который также служит в этой же бригаде, и еще есть младший брат, который закончил четвертый класс. Ребенок гордится Владом и с гордостью рассказывает о нем одноклассникам.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

В то время, когда его ровесники веселятся и наслаждаются жизнью, юный воин решил пойти на войну, чтобы защитить свою страну.

"Влад любит слушать рок. Любимые группы - Metallica и Nirvanа. У многих его сверстников в наушниках звучит то же самое, но, когда они едут в метро, идут по улице маленького городка, улыбаются девушкам, пьют пиво, занимается ерундой, или, наоборот, делают какие-то правильные вещи... А Влад, тем временем, их предохраняет от войны, от того ужаса, который пришел более четыре года назад в города, городки и села Донбасса. Кто-то это ценит, а кто - то - нет", - подытоживают в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Раньше рассказывали историю про 21-летнего бойца ООС Юрия из города Броды Львовской области.

День молодежи в Украине

"Чудеса выживания и спасения": в больнице Днепра спасают тяжелораненого бойца "Отец был рядом": в сети скорбят по погибшему 20-летнему бойцу
Теги: Боец, АТО, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь