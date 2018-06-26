"Діти, які нас захищають": в мережі розповіли зворушливу історію про 19-річного морпіха, який воює на Донбасі

Тоді, коли його ровесники веселяться і насолоджуються життям, юний воїн вирішив піти на війну

В мережі розповіли зворушливу історію про 19-річного бійця ООС Влада з Чернігівської області. Про це йдеться в пабліку "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

"Коли бригада була на марші в зону тоді ще АТО, йому не продали сигарети в магазині, хоча хлопець був у формі. Виходить, що курити рано, але захищати Вітчизну зі зброєю в руках на "нулі" – ні", - відзначають у спільноті.

Хлопець зізнався, що в учебці було важко, бо не всі накази видавалися йому розумними. Тим не менше він заявляє, що все одно мріяв і мріє стати офіцером.

"Видно, як він уважно слухає командира – колишнього спецназівця з великим стажем на позивний "Пастир". Командир пояснює, чому всі навички армійця мають бути доведеними до автоматизма – щоб боєць не "тупонув" у критичний момент. Вказує на кінці шнурків Влада і говорить, що в полі вони мають бути заховані в берці, аби не перечепитися, а штани трохи випущені наверх над берцями. Юний морпіх тут же виправляє недолік", - описують бойові будні юного захисника автори поста.

Фото: facebook.com/backandalive

"У нас з Владом угода, що, якщо він на відмінно здає мені ТТХ якогось вида зброї, то може взяти щось з мого спорядження. А воно у мене недешеве… Ще зовсім роздягне! " – розповів командир Влада.

Хлопець зізнається, що його мама була незадоволена, що її зовсім юний син пішов на війну, але юнак все одно вчинив по-своєму. У бійця є старша сестра, одружена з морпіхом, який також служить в цій же бригаді, і ще є менший брат, який закінчив четвертий клас. Дитина пишається Владом і з гордістю розповідає про нього однокласникам.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Тоді, коли його ровесники веселяться і насолоджуються життям, юний воїн вирішив піти на війну, щоб захистити свою країну.

"Влад любить слухати рок. Улюблені гурти - Metallica та Nirvanа. У багатьох його однолітків в навушниках звучить те ж саме, але, коли вони їдуть в метро, йдуть вулицею маленького містечка, усміхаються дівчатам, п’ють пиво, займаться дурницями, чи, навпаки, роблять якісь правильні речі… А Влад, тим часом, їх охороняє від війни, від того жахіття, яке прийшло понад чотири роки тому в міста, містечка і села Донбасу. Хтось це цінує, а хтось - ні", - підсумовують у спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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