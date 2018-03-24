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"Дети нашего двора играют на помойке": в сети рассказали о детских площадках в Крыму

STYLERLIFE        24.03.2018 - 13:52
Фото: Детская площадка (Jeanne Alexseeva facebook)
Фото: Детская площадка (Jeanne Alexseeva facebook)

Дети играют на площадках, заваленных мусором

В сети показали фото детских площадок в оккупированном Крыму. Снимки опубликовала в сети Facebook крымчанка Вера Левкович. Также она поделилась информацией о том, в каких местах играют дети.

"У меня нет маленьких детей, но я несколько раз писала, что дети нашего двора играют буквально на помойке. Детская площадка с одной стороны огорожена мусорными баками без крышек. Почему модно одетым мамашам, голосовавшим за Россию, за Путина пофиг эта обстановка? Каждый день они сидят на лавочках в дерьме, которое оставляют алкаши после ночи, умиляясь чадами в песочнице. Даже если площадку убрала дворник, понятно, что бухарики справляют нужду и не утруждают сделать два шага, что бы выбросить бутылки, в бак для мусора. Там, где играют дети, родители пьют пиво и лузгают семки и, дети растут в атмосфере срача, усиливая генетическое наследие. Они привыкают", - написала Левкович.

Скриншот (facebook.com/veravolya)

"И правда, к такому может привыкнуть только человек, ассоциирующийся со скотиной в той поговорке. Так привыкли и к лифтам в аварийном состоянии. Помню, что при Украине была всего одна фирма, рекламировавшая услуги ремонта и обслуживания лифтов в Крыму. А, может, то была монополия или невостребованность услуг, но предприятие было точно. У жильцов многоэтажек были жалобы к чиновникам при Украине, но видимо привыкли, а в патриотическом угаре решили, что прилетит друг наш Путин на своем вертолете. И это не стеб", - подытожила крымчанка.

Фото: Детские площадки (facebook.com/veravolya)

Как ранее писал Styler, жительница Крыма показала фото разрушенной набережной Ялты.

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