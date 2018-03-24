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"Діти нашого двору грають на смітнику": в мережі розповіли про дитячі майданчики в Криму

STYLERLIFE        24.03.2018 - 13:52
Фото: Дитячий майданчик (Jeanne Alexseeva facebook)
Фото: Дитячий майданчик (Jeanne Alexseeva facebook)

Діти граються на майданчиках, завалених сміттям

У мережі показали фото дитячих майданчиків в окупованому Криму. Знімки опублікувала в мережі Facebook кримчанка Віра Левкович. Також вона поділилася інформацією про те, в яких місцях грають діти.

"У мене немає маленьких дітей, але я кілька разів писала, що діти нашого двору грають буквально на смітнику. Дитячий майданчик з одного боку обгороджений сміттєвими баками без кришок. Чому модно одягненим матусям, які голосували за Росію, за Путіна пофіг ця обстановка? Кожен день вони сидять на лавочках в лайні, яке залишають алкаші після ночі, розчулюючись дітьми в пісочниці. Навіть якщо майданчик прибрала двірник, зрозуміло, що бухаріки справляють нужду і не обтяжують зробити два кроки, що б викинути пляшки, в бак для сміття. Там, де грають діти, батьки п'ють пиво і лузають семки і, діти ростуть в атмосфері срача, посилюючи генетичну спадщину. Вони звикають", - написала Левкович.

"І правда, до такого може звикнути тільки людина, що асоціюється з худобою в тій приказці. Так звикли і до ліфтів в аварійному стані. Пам'ятаю, що при Україні була лише одна фірма, що рекламувала послуги ремонту та обслуговування ліфтів у Криму. А, може, то була монополія або незатребуваність послуг, але підприємство було точно. У мешканців багатоповерхівок були скарги до чиновників при Україні, але мабуть звикли, а в патріотичному запалі вирішили, що прилетить один наш Путін на своєму вертольоті. І це не стьоб", - підсумувала кримчанка.

Фото: Дитячі майданчики (facebook.com/veravolya)

Як раніше писав Styler, мешканка Криму показала фото зруйнованої набережній Ялти.

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Теги: Крым, діти
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