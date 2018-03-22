"Серый асфальт настоящего": жительница Крыма показала фото разрушенной набережной Ялты

Украинцев шокировало туристическое место

В сети показали ужасающие фото набережной Ялты. Снимки опубликовала на своей Facebook-странице жительница оккупированного Крыма Илона Карачан.

"Строимбудущее- хэштег на плакате, расположенном в Ялте, у подножия чугунного Ленина. Будущее представлено извилистой дорогой в форме моста, под которым ездят поезда и стоят самолеты, дельфинами прыгающими на скалы и надписью на воде "завод море". В ста метрах от прекрасно нарисованного цветного будущего, вздыбился и покрылся трещинами серый асфальт настоящего, обвалились два грязно-рыжих от ржавчины пирса, море беспрепятственно размывает разрушающуюся набережную. "Строителям будущего", видимо, некогда заниматься настоящим, как и не было на это времени в их прошлом", - написала Илона под фото.

Скриншот (facebook.com/illona.karacan)

Пользователи сети отреагировали комментариями.

"Не помню, чтобы так выглядела набережная и причал до оккупации", - написала Валентина Башинская.

"А заборчик где на картинках? Что теперь наглухо закрывает дорогу Севастополь-Ялта от моря", - прокомментировала Юлия Смирк.

Скриншот комментариев (facebook.com/illona.karacan)

Напомним, что оккупанты начали превращать Ялту в подобие тюрьмы. Городской автовокзал обнесли забором.