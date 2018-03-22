"Сірий асфальт дійсності": мешканка Криму показала фото набережної Ялти

Українців шокувало туристичне місце

У мережі показали жахливі фото набережної Ялти. Знімки опублікувала на своїй Facebook-сторінці мешканка окупованого Криму Ілона Карачан.

"Строимбудущее - хештег на плакаті, розташованому в Ялті, біля підніжжя чавунного Леніна. Майбутнє представлено звивистою дорогою в формі мосту, під яким їздять потяги і стоять літаки, дельфіни стрибали на скелі і написом на воді "завод море". В ста метрах від прекрасно намальованого кольорового майбутнього, здибився і покрився тріщинами сірий асфальт цього, обвалилися два брудно-рудих від іржі пірса, море безперешкодно розмиває руйнується набережну. "Будівельникам майбутнього", мабуть, ніколи займатися цим, як і не було на це часу в їх минулому", - написала Ілона під фото.

Скріншот (facebook.com/illona.karacan)

Користувачі мережі відреагували коментарями.

"Не пам'ятаю, щоб так виглядала набережна і причал до окупації", - написала Валентина Башинська.

"А парканчик де на картинках? Що тепер наглухо закриває дорогу Севастополь-Ялта від моря", - прокоментувала Юлія Смірк.

Скріншот коментарів (facebook.com/illona.karacan)

Нагадаємо, що окупанти почали перетворювати Ялту в подобу в'язниці. Міський автовокзал обнесли парканом.