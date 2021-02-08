Детский сад из Днепропетровской области попал на один из самых престижных сайтов об архитектуре

Детский сад в Обуховке Днепропетровской области попал на один из самых престижных сайтов об архитектуре и дизайне.

Именно на ArchDaily описывают лучшие реализованные проекты со всего мира. Здесь можно увидеть садики будущего, например, из Японии, Швеции, Мексики и других стран.

Стоит отметить, что это первый в истории Украины случай, когда объект социальной инфраструктуры - обычный детский садик, построенный государством, попал на этот сайт.

Садик был открыт в 2018 году. Автором проекта стал архитектор Алексей Валентиров, а процесс строительства занял всего год.

Особенностью садика являются окна в пол, что необычно для подобных объектов в Украине. Ранее считалось, что в существующих нормах это невозможно сделать, но создателям объекта это удалось.

Кроме того, садик в Обуховке изначально выставлен правильно относительно сторон света. Сторона с окнами в пол ориентирована на юг, чтоб в осенне-зимний период, когда солнце низко по отношению к горизонту, солнечная энергия помогала донагревать помещения. А балконы второго этажа и фасадная пластика являются элементами солнцезащиты для летнего (высокого) солнца.

Также здесь абсолютно безбарьерный вход. Двери - прозрачные. Садик выделяется даже тем, что на входе отсутствует массивная табличка традиционного синего цвета. Во дворе - искусственная трава, а не асфальт. Площадь садика - около 2 тыс. кв м.

Строительство (от проекта и до открытия) обошлось бюджету в 68 млн грн.

Как сообщил Юрий Голик в Facebook, именно сайтом ArchDaily руководство области вдохновлялось, когда создавало самые крутые в стране детские садики и школы.

Напомним, ранее Голик рассказал об еще одном новом детском садике на Днепропетровщине, построенном в форме сот.