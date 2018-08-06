С детства мечтал стать военным: в сети рассказали историю погибшего бойца АТО из Донецка

Фото: Подполковник Сергей Сенчев (3polk.info)

Боевые товарищи вспоминают своего командира

Бойцы 3-го отдельного полка специального назначения рассказали о заместителе командира своего полка, подполковнике Сергее Сенчеве в годовщину его гибели. Видео опубликовано на сайте 3-го полка спецназа.

Сергей Сенчев родился 8 июля 1973 года в Донецке. Его отец был военнослужащим, и Сергей с детства мечтал тоже стать военным. Сенчев закончил Свердловское Суворовское училище, а после его окончания стал курсантом Донецкого высшего военно-политического училища инженерных войск и войск связи.

Военную стажировку Сенчев проходил в 9-ой отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ ВС СССР, которая дислоцировалась в Кировограде (нынешний Кропивницкий). ВУЗ он закончил с отличием и занял должность заместителя командира роты специального назначения по воспитательной работе. Позднее она была реформирована в 50-й учебный центр специальной подготовки.

В 2012 году Сенчев перевелся в 3-ий отдельный полк специального назначения заместителем командира полка по работе с личным составом. Параллельно со службой, он получил еще одно высшее образование, закончив Одесский национальный университет им. И. Мечникова по специальности "Психология".

С апреля 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины. Как рассказывают боевые товарищи Сенчева, он по-особому относился к своим бойцам, ночевал вместе с ними, а не в штабных палатках.

4 августа 2014 года в составе сводного подразделения Сенчев выполнял боевое задание под курганом Саур-могила. Там он получил смертельные ранения. Сенчева вместе с другими раненными эвакуировали вертолетом в военный госпиталь Запорожской области, но к сожалению, он скончался по дороге. У него осталось двое детей - сын и дочь.

Указом Президента Украины от 14 ноября 2014 года Сергей Сенчев награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно) за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

Видео: Памяти Сергея Сенчева (YouTube/Валерий Лебедь)

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Видео: РБК-Украина