"Защищать Украину": в сети рассказали о бойце из Прикарпатья, который раньше строил храмы

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военный с 2015 года находится на фронте

В сети рассказали историю 32-летнего защитника Украины Василия, который с 2015 года находится на фронте. Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

Военный родом из Прикарпатья – Ивано-Франковской области. Мужчина зарабатывал на жизнь тем, что строил храмы. Сначала, когда враг вторгся на нашу землю, он побывал в зоне боевых действий как волонтер.

"Впервые Василий попал на Донбасс, за сотни километров от родной Ивано-Франковщины, в качестве волонтера. Вернувшись домой понял: его место там – среди тех, кто не отдаст свою землю врагу", - сказано в сообщении паблика.

Фото: "Брат" (facebook.com/backandalive)

Боец получил позывной "Брат". Он стал добровольцем батальона "Карпатская Сечь". Сначала защищал поселок Крымское в Луганской области, вместе с собратьями сражался за Пески возле Донецкого аэропорта, а затем вступил в ряды 93-й отдельной механизированной бригады.

"Обязанность всех мужчин – защищать Украину. Ведь нет смысла жить в Украине, если ты не готов ее защищать. Это существование, а не жизнь", - говорил Василий в 2015 году.

Сейчас он продолжает придерживаться этой позиции.

"Еще 3,5 года назад он строил храмы. А сейчас "Брат" - командир механизированного взвода. В его усталых, но светлых глазах – тяжелые бои, потери побратимов и безоговорочная вера в победу", - подытожили в сообществе.

Скірншот поста (facebook.com/backandalive)

Пользователи соцсетей поблагодарили мужественного бойца за то, что он защищает нашу страну.

"Храни вас Господь!", "Благодарю за службу", "Пусть скорее воцарится у нас мир! Храни Вас Бог", - пишут в сети.

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