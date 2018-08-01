"Всі жінки - відьми": в мережі розповіли про військового медика з незвичним позивним

Фото: sarmat today

Медик за професією, жінка вирішила допомагати українським воїнам

В мережі розповіли історію медика 53 ОМБр з незвичним позивним - "Відьма". Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" у Facebook.

Жінка живе в "сірій зоні" поблизу передової. Медик за професією, вона вирішила допомагати українським воїнам, рятувати їх життя та здоров’я.

Фото: Медик з позивним "Відьма" (facebook.com/backandalive)

"У медика 53 ОМБр з позивним "Відьма" напрочуд лагідний голос і вдача, проте, коли дивишся на цю жінку в гніві, тихо тішишся, що з нею зараз по один бік барикад", - розповідають про неї в спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Жінка пригадує, як рятувала свого першого пораненого.

"Це було ще в медроті, в Очеретяному. Був – я вже не пригадую – в Авдіївці чи в Красногорівці обстріл. Хлопеця добряче посікло… Найстрашніше було, звісно, що не довезеш. Серйозні поранення, так, але він вижив. Провідувати його потім приходили. Це навряд колись забудеться! Перші, ті, хто вмирає в тебе на руках, і от ці от поранені", - ділиться емоціями від пережитого "Відьма".

За її словами, що медики, що військові на передовій навіть сплять у формі, будучи в повній бойовій готовності, адже ворог може напасти в будь-який момент.

"Спимо в формі, тому що, коли починаються обстріли, часу немає вдягатися. Тим паче, коли летить близько, треба думати не лише про хлопчиків, котрі там, а й про особовий склад підрозділу. Усі наготові сидимо в медичному пункті, тому що жорсткі обстріли, постійні обстріли!" – зазначає "Відьма".

Вона зазначає, що на передовій виконує також і функції військового психолога.

"До мене ставляться як до мамки! У кого які проблеми, приходять жаліються, радяться… намагаюся допомогти. То дружина зрадила, то батьки нерви мотають, то батько запив… ну, "кожна хата своїм горем напхата". Тим паче, ми тут хоч іноді більш-менш виїжджаємо кудись, а хлопці там тупо сидять в окопах. От ця повсякденність, сірість – воно також пригнічує!" – говорить медик.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

Жінка підкреслює, що для неї найважливіше – щоб кожний військовий вижив.

"З цим борешся. Для деяких важливі медалі. Для мене найголовніше – кожен, хто вижив, кожен врятований – це уже нагорода!" – підсумовує вона.

Скріншот поста (facebook.com/backandalive)

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