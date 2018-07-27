"Не філолог, але, напевно, чеченський": боєць розповів про дії окупанта в опорному пункті Донецької області

Ілюстративне фото: mil.gov.ua

За словами бійця ООС, окупанти постійно провокують українських військових відкрити вогонь і порушити перемир'я

Боєць 92-ї бригади Артем – високий, бородатий, з густими темними бровами – розповів, як проходять військові будні на одному з опорних пунктів поблизу Донецька, а саме – недалеко від Донецької фільтрувальної станції. Наголошується, що це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує водою Донецьк та Авдіївку. У цьому місці, за словами Артема, українські бійці знаходяться як ніколи близько від ворога, відстань до якого вимірюється не в сотнях, а десятках метрів. Про це йдеться на facebook-сторінці фонду "Повернись живим".

Мужній боєць Артем зізнається, що його бригада знаходиться так близько від позицій ворога, що іноді навіть вдається поговорити з недругами. Безумовно, "дружньою бесідою" це назвати складно. За словами бійця, з "того боку" чується в основному лайка.

"Вони нам всіляку нецензурщину кричать, іноді ми відповідаємо", - посміхається Артем.

При цьому боєць підкреслює, що не завжди з боку ворогів звучить російська мова.

"Я не філолог. Але, напевно, чеченська", - каже боєць 92-ї бригади.

Боєць 92-ї ОМБр Артем (фото: facebook.com/backandalive)

Також зазначається, що на даному етапі окупанти активно "зариваються в землю". При цьому не припиняючи свої провокації. За розповіддю Артема, зі сторони ворога постійно, навіть вночі, чуються постріли в бік української частини. Але не завжди наші бійці можуть "дати відповідь", так як діють строго по команді.

А ось окупанти тільки і чекають, коли ж наші військові почнуть стріляти у відповідь. Тоді можна буде виявити і наші вогневі точки, щоб їх знищити, і звинуватити Україну в зриві перемир'я. Але наші бійці тримаються, не йдуть на провокації.

Хоча буває складно. Адже час від часу диверсійні групи противника відкривають вогонь зі сторони фільтрувальної станції.

"Знову-таки, якщо армійці дадуть відповідь, винною буде саме українська сторона. Тому наші військові - заручники ситуації", - йдеться в повідомленні фонду.

Сам же боєць Артем уже чотири роки на війні. Вихід з Іловайська, оборона Мар'їнки, Авдіївки - неповний перелік його фронтової географії.

"В 2014 році поїхав у Донецьк на поїзді. Там отримав на мітингу бамбулєй від бойовиків, - з посмішкою згадує чоловік. - Поїхав у Дніпро, там знайшов інших хлопців, які хотіли воювати за Україну, і так до сих пір".

До початку війни Артем працював меблярем. Після перемоги чоловік дуже хоче повернутися додому до рідних, дітей. І знову присвятити себе улюбленій справі, створювати столи, ліжка, шафи – нести затишок в будинки. Особливо туди, куди зараз не пускає війна.

Нагадаємо, за даними на 26 липня, у районі ООС був поранений один український військовий. При цьому за цей день, починаючи з сьомої ранку, бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

17 липня в зоні проведення бойових дій поблизу Попасної загинув боєць окремої механізованої бригади Іван Мельник. Прощання з хлопцем пройшло в Хмельницькій області.

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