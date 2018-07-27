"Не филолог, но, наверное, чеченский": боец рассказал о действиях оккупанта в опорном пункте Донецкой области

Иллюстративное фото: mil.gov.ua

По словам бойца ООС, оккупанты постоянно провоцируют украинских военных открыть огонь и нарушить перемирие

Боец 92-й бригады Артем – высокий, бородатый, с густыми темными бровями – рассказал, как проходят военные будни на одном из опорных пунктов вблизи Донецка, а именно – недалеко от Донецкой фильтровальной станции. Отмечается, что это важный инфраструктурный объект, который обеспечивает водой Донецк и Авдеевку. В этом месте, по словам Артема, украинские бойцы находятся как никогда близко от врага, расстояние до которого измеряется не в сотнях, а в десятках метров. Об этом говорится на facebook-страничке фонда "Повернись живим".

Мужественный боец Артем признается, что его бригада находится так близко от позиций врага, что иногда даже удается поговорить с недругами. Безусловно, "дружественной беседой" это назвать сложно. По словам бойца, с "той стороны" слышится в основном брань.

"Они нам всяческую нецензурщину кричат, мы порой отвечаем", - улыбается Артем.

При этом боец подчеркивает, что не всегда со стороны врагов звучит русская речь.

"Я не филолог. Но, наверное, чеченская", - говорит боец 92-й бригады.

Боец 92-й ОМБр Артем (фото: facebook.com/backandalive)

Также отмечается, что на данном этапе оккупанты активно "зарываются в землю". При этом не прекращая свои провокации. По рассказу Артема, со стороны врага постоянно, даже ночью, слышатся выстрелы в сторону украинской части. Но не всегда наши бойцы могут "дать ответ", так как действуют строго по команде.

А вот оккупанты только и ждут, когда же наши военные начнут стрелять в ответ. Тогда можно будет обнаружить и наши огневые точки, чтобы их уничтожить, и обвинить Украину в срыве перемирия. Но наши бойцы держатся, не идут на провокации.

Хотя бывает сложно. Ведь время от времени диверсионные группы противника открывают огонь со стороны фильтровальной станции.

"Опять-таки, если армейцы ответят, виновной будет именно украинская сторона. Поэтому наши военные - заложники ситуации", - говорится в сообщении фонда.

Сам же боец Артем уже четыре года на войне. Выход из Иловайская, оборона Марьинки, Авдеевки - неполный перечень его фронтовой географии.

"В 2014 году поехал в Донецк на поезде. Там получил на митинге бамбулей от боевиков, - с улыбкой вспоминает мужчина. - Поехал в Днепр, там нашел других ребят, которые хотели воевать за Украину, и так до сих пор".

До начала войны Артем работал мебельщиком. После победы мужчина очень хочет вернутся домой к родным, детям. И вновь посвятить себя любимому делу, создавать столы, кровати, шкафы – нести уют в дома. Особенно туда, куда сейчас не пускает война.

Напомним, по данным на 26 июля, в районе ООС был ранен один украинский военный. При этом за этот день, начиная с семи утра, боевики девять раз нарушили режим прекращения огня.

17 июля в зоне проведения боевых действий вблизи Попасной погиб боец отдельной механизированной бригады Иван Мельник. Прощание с парнем прошло в Хмельницкой области.

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