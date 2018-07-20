"Так виглядає любов": у соцмережі опублікували зворушливе фото пораненого бійця ЗСУ з дружиною

Фото: УНІАН

У Facebook показали фото пораненого українського бійця Валерія Кузніченко і його дружини Наталії

В соціальній мережі опублікували зворушливе фото пораненого українського військового в госпіталі, за яким доглядає його дружина. Знімок був опублікований на Facebook у волонтерському паблике "Повернись живим".

Фото: поранений боєць ВСУ зі своєю дружиною (facebook.com/backandalive)

"Так виглядає любов. Це - колишній боєць 92 ОМБр Валерій Кузніченко і його дружина Наталя. Військовий отримав важку мінно-вибухову травму в перший день 2015 року.1 січня під Щастям ворожий обстріл ледь не позбавив тоді 39-річного чоловіка життя", - так підписано фото в публікації.

Також автори поста в підписі додали список отриманих бійцем травм і пораненнь: роздроблене стегно, пробиті легені, зламані ребра, численні осколкові поразки. Як видно на фотографії, у Валерія також ампутовано передпліччя правої руки.

Крім того повідомляється, що незважаючи на важкий процес загоєння ран і складну реабілітацію, зараз чоловік бере участь у спортивних змаганнях для ветеранів війни на Донбасі. Український військовий своїм прикладом доводить, що життя після серйозних поранень триває "боріться за неї!", - відзначено в пості.

В коментарях підписники від душі бажали швидкого одужання Валерію і щиро захоплювалися їм та їхніми ніжними взаєминами з дружиною.

Скріншот коментарів до публікації (facebook.com/pg/backandalive)

На жаль дуже багато бійців гинуть та отримують важкі поранення із-за бойових дій на Донбасі. Нагадаємо, нещодавно в Донецькій області загинув боєць з Хмельницького.

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