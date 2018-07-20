"Так выглядит любовь": в соцсети опубликовали трогательное фото раненого бойца ВСУ с женой

Фото: УНИАН

В Facebook показали фото раненого украинского бойца Валерия Кузниченко и его жены Натальи

В социальной сети опубликовали трогательное фото раненного украинского военного в госпитале, за котрым ухаживает его жена. Снимок был опубликован на Facebook в волонтерском паблике "Повернись живим".

Фото: раненный боец ВСУ со своей супругой (facebook.com/backandalive)

"Так выглядит любовь. Это - бывший боец 92 ОМБр Валерий Кузниченко и его жена Наталья. Военный получил тяжелую минно-взрывную травму в первый день 2015 года.1 января под Счастьем вражеский обстрел чуть не лишил тогда 39-летнего мужчину жизни", - так подписано фото в публикации.

Также авторы поста добавили в подписи список полученных бойцом травм и ранений: раздробленное бедро, пробитые легкие, сломанные ребра, многочисленные осколочные поражения. Как видно на фотографии, у Валерия также ампутировано предплечье правой руки.

Кроме того сообщается, что несмотря на тяжелый процесс заживления ран и сложную реабилитацию, сейчас мужчина принимает участие в спортивных соревнованиях для ветеранов войны на Донбассе. Украинский военный своим примером доказывает, что жизнь после серьезных ранений продолжается "боритесь за нее!", - отмечено в посте.

В комментариях подписчики от души желали скорейшего выздоровления Валерию и искренне восхищались им и их нежным взаимоотношениям с супругой.

Скриншот комментариев к публикации (facebook.com/pg/backandalive)

К сожалению очень многие бойцы погибают получают тяжелые ранения из-за боевых действий на Донбассе. Напомним, недавно в Донецкой области погиб боец из Хмельницкого.

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