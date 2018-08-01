"Все женщины - ведьмы": в сети рассказали о военном медике с необычным позывным

Фото: sarmat today

Медик по профессии, женщина решила помогать украинским воинам

В сети рассказали историю медика 53 ОМБр с необычным позывным - "Ведьма". Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

Женщина живет в "серой зоне" вблизи передовой. Медик по профессии, она решила помогать украинским воинам, спасать их жизни.

Фото: Медик с позывным "Ведьма" (facebook.com/backandalive)

"У медика 53 ОМБр с позывным "Ведьма" на удивление мягкий голос и характер, однако, когда смотришь на эту женщину в гневе, тихо радуешься, что с ней сейчас по одну сторону баррикад", - рассказывают о ней в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Женщина вспоминает, как спасала своего первого раненого.

"Это было еще в медроте, в Очеретяном. Был – я уже не помню – в Авдеевке или в Красногоровке обстрелы. Хлопеця изрядно посекло... Самое страшное было, конечно, не довезеш. Серьезные ранения, но он выжил. Навещать его потом приходили. Это вряд ли когда-то забудется! Первые, те, кто умирает у тебя на руках, и вот эти вот раненые", - делится эмоциями от пережитого "Ведьма".

По ее словам, медики, военные на передовой даже спят в форме, будучи в полной боевой готовности, ведь враг может напасть в любой момент.

"Спим в форме, потому что, когда начинаются обстрелы, времени нет одеваться. Тем более, когда летит близко, нужно думать не только о мальчиках, которые там, но и личном составе подразделения. Все наготове сидим в медицинском пункте, потому что жесткие обстрелы, постоянные обстрелы!" – говорит "Ведьма".

Она отмечает, что на передовой выполняет также и функции военного психолога.

"Ко мне относятся как к мамке! У кого какие проблемы, приходят жалуются, советуются... стараюсь помочь. То жена изменила, то родители нервы мотают, то отец запил... ну, "каждая хата своим горем напхата". Тем более, мы здесь хоть иногда более-менее выезжаем куда-то, а ребята там тупо сидят в окопах. Вот эта повседневность, серость – оно также подавляет!" – говорит медик.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Женщина подчеркивает, что для нее самое важное – чтобы каждый военный выжил.

"С этим борешься. Для некоторых важны медали. Для меня самое главное – каждый, кто выжил, каждый спасенный – это уже награда!" – заключает она.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive)

Ранее боец рассказал о действиях оккупанта в опорном пункте Донецкой области.

Также в соцсети опубликовали трогательное фото раненого бойца ВСУ с женой.

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