В мережі розповіли, як на передовій наші бійці обороняються від ворога його ж зброєю (фото)

Фото: mil.gov.ua

Військові розповіли, як залюбки застосують проти російських найманців їх же кулемет

В мережі розповіли, як українські військові на передовій захищають свої позиції, використовуючи трофейну зброю противника. Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" в Facebook.

"Десь на передовій Донбасу розвідники однієї з піхотних бригад чистять кулемет. Спочатку вони розбирають зброю, що важить близько 60 кілограм, а потім з особливою обережністю протирають ганчіркою кожну з її деталей", - починають розповідь в спільноті.

В пабліку розповіли, що українські воїни ще в 2014 році в боях поблизу Донецького аеропорту захопили в проросійських бойовиків трофей – кулемет "Утьос".

"Кулемет "Утьос", який ви бачите на фото, це – трофей. У 2014 році захисники України відбили його у бойовиків в районі Донецького аеропорту. Хто бував під обстрілами – знає, як сильно може "кошмарити" кулемет. Ті, хто воював, на власному прикладі знають, або ж точно здогадуються, яке задоволення працювати по ворогу його ж зброєю російського виробництва", - відзначили в мережі.

Фото: facebook.com/pg/backandalive

Бійці розповідають, що зараз на передовій так зване "хлібне перемир’я. Українські воїни, попри численні провокації, дотримуються режиму тиші, але в разі спроб прориву ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) – військові залюбки застосують проти російських найманців їх же кулемет "Утьос".

Також в спільноті закликали українців не забувати, що нашій армії потрібна допомога.

"Щоб бачити найманців та ліквідовувати їх, розвідникам необхідні тепловізійні приціли. Один тепловізійний приціл Pulsar Trail XQ50 коштує 105 200 грн", - зазначили волонтери.

Скріншот поста (facebook.com/pg/backandalive)

Користувачі соцмереж побажали нашим захисникам цілими та неушкодженими повертатися додому з перемогою

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/backandalive)

"Спаси і сохрани, Божа Мати, наших захисників! Нехай повертаються після перемоги всі - живими і здоровими!" - пише Алла Чернишова.

Скріншот коментарів (facebook.com/pg/backandalive)

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