В сети рассказали, как на передовой наши бойцы обороняются от врага его же оружием (фото)

Фото: mil.gov.ua

Военные рассказали, как охотно применят против российских наемников их же пулемет

В сети рассказали, как украинские военные на передовой защищают свои позиции, используя трофейное оружие противника. Об этом говорится на странице сообщества "Вернись живым" в Facebook.

"Где-то на передовой Донбасса разведчики одной из пехотных бригад чистят пулемет. Сначала они разбирают оружие, весит около 60 килограмм, а затем с особой осторожностью протирают тряпкой каждую из ее деталей", - начинают рассказ в сообществе.

В паблике рассказали, что украинские воины еще в 2014 году в боях вблизи Донецкого аэропорта захватили в пророссийских боевиков трофей – пулемет "Утес".

"Пулемет "Утес", который вы видите на фото, это – трофей. В 2014 году защитники Украины отбили его у боевиков в районе Донецкого аэропорта. Кто бывал под обстрелами – знает, как сильно может "кошмарить" пулемет. Те, кто воевал, на собственном примере знают, или же точно догадываются, какое удовольствие работать по врагу его же оружием российского производства", - отметили в сети.

Фото: facebook.com/pg/backandalive

Бойцы рассказывают, что сейчас на передовой так называемое "хлебное перемирие. Украинские воины, несмотря на многочисленные провокации, придерживаются режима тишины, но в случае попыток прорыва вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) – военные охотно применят против российских наемников их же пулемет "Утес".

Также в сообществе призвали украинцев не забывать, что нашей армии нужна помощь.

"Чтобы видеть наемников и ликвидировать их, разведчикам необходимые тепловизионные прицелы. Один тепловизионный прицел Pulsar Trail XQ50 стоит 105 200 грн", - отметили волонтеры.

Скриншот поста (facebook.com/pg/backandalive)

Пользователи соцсетей пожелали нашим защитникам целыми и невредимыми возвращаться домой с победой

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/backandalive)

"Спаси и сохрани, Божья Мать, наших защитников! Пусть возвращаются после победы все - живыми и здоровыми!" - пишет Алла Чернышева.

Скриншот комментариев (facebook.com/pg/backandalive)

Ранее сообщалось, что 58-летний украинский боец с позывным "Петрович" читает собственные стихи прямо с легендарной Авдеевской промзоны.

Также в соцсети опубликовали трогательное фото раненого бойца ВСУ с женой.

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