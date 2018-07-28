"Щоб ми не були сліпими": 58-річний український боєць читає свої вірші прямо із зони бойових дій (відео)

Кадр з відео (facebook.com/"Повернися живим...")

Військовий з позивним "Петрович" читає вірші з авдіївської промислової зони

Благодійний фонд "Повернися живим" опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, де 58-річний український боєць з позивним "Петрович" читає власні вірші прямо з легендарної авдіївської промзони.

Сергій, саме так звуть "Петровича" в мирному житті, просить подякувати людей, завдяки яким у них є необхідна для спостереження за ворогом обладнання. "До ворожих позицій дуже маленьку відстань, і потрібно добре їх бачити. І бажано, звичайно, кращу апаратуру, щоб бачити краще. Щоб ми не були сліпими", – говорить "Петрович" на камеру.

Він читає власні вірші на легендарній Авдіївської промзоні і просить подякувати людям, завдяки яким може і вдень, і вночі, бачити ворога. «Тут до бойовиків буквально сотня метрів, але ми міцно окопаны і будемо до останнього стояти за свою землю», - говорить Петрович. У мирному житті його звати Сергій. Раніше в рідному Харкові він працював у МВС: дослужився до майора і 13 років тому вийшов на пенсію. Тепер, каже, взяв в руки зброю, тому що у свої 58 років виховує двох молодших синів, які цього року підуть у перший клас, і не хоче, щоб вони і інші діти знали, що таке війна. Петровичу та його бойовим товаришам необхідні тепловізори. Один Pulsar Helion XQ50F варто 78 900 грн. Допомогти придбати його можна тут: https://goo.gl/9yncB8 Фонд «Повернися живим» Опубліковано Повернись живою П'п'ятниця, 27 липня 2018 р.

Відео: (facebook.com/"Повернися живим")

У коментарях до відео видно, яку повагу викликають наші бійці у користувачів соцмережі. До речі, практично всі автори коментарів бажали українцю здоров'я, висловлювали глибоку подяку і благословляли його.

Скріншот коментарів до відео (facebook.com/"Повернися живим")

Варто відзначити, що цьому чоловікові виповнилося 58 років. У минулому житті він служив у харківському МВС і дослужився до майора, після чого, в 45 років пішов на пенсію. І ось, через 13 років він знову взяв у руки зброю, щоб захистити своїх дітей, зокрема двох молодших синів, які в цьому році повинні піти в перший клас.

До речі, ще один боєць поділився спогадами про своїх товаришів та про службу в Криму. Інший воїн АТО нажахав розповіддю про своє перебування в полоні і ще один військовий виконав останнє прохання свого загиблого товариша по службі.

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