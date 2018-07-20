"Предателей нигде не любят": украинский боец рассказал о службе в Крыму и бывших собратьях

Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Бывшие друзья бойца позже будут хвастаться ему своими премиями в военных частях оккупанта

Опытный боец вспомнил, как до войны проходил воинскую службу вместе с украинцами и россиянами в Крыму. Однако в 2014 году ситуация кардинально изменилась – на украинском полуострове появились "зеленые человечки". После оккупации Крыма часть сослуживцев бойца осталась верна своей стране, а вот некоторые предпочли российский режим. Об этом говорится на facebook-страничке фонда "Повернись живим".

Герой истории – боец Андрей Петров с позывным "Рапатий" (укр. – шершавый).

В 2013 году Андрею было 22 года, он служил в Севастополе, в роте почетного караула. При этом через дорогу от его части находилась часть россиян. Ребята вместе маршировали по плацу, отдыхали и общались. Но через год все изменилось – пришла "русская весна".

"Парень будет охранять штаб ВМС Украины от бывших друзей, не получая от командования никакого конкретного приказа. Позже он выйдет на материк с четвертью своей роты, с которой сейчас осталось служить не более шести человек", - говорится на страничке "Повернись живим".

По словам бойца, он еще до конца 2015 году будет хоть как-то общаться в соцсетях со своими бывшими сослуживцами, решившими остаться "под Россией". Они будут хвалиться своими премиями в 120 тыс. рублей. Но также и жаловаться, что предателей нигде не любят.

Далее рассказывается история "Рапатого" после того, как он оказался на материковой части Украины.

"По военным специальности Петров – разведчик. В 2015 году он почти год тренировал свой разведвзвод, но случилось так, что перед самой отправкой в зону тогда еще АТО к основной группе приказом сверху добавили еще 10 ребят разных, часто далеких от разведки, специальностей. Андрей не подчинился и в конце концов его перевели в другое подразделение", - говорится на страничке фонда.

Боец "Рапатий" (фото: facebook.com/backandalive)

Сегодня Андрей Петров – морпех. Он командир, к которому прислушиваются и уважают.

"Мы заплатили немало, чтобы у нас сегодня появились командиры со знаниями и боевым опытом как у "Рапатого" - простые и обычные ребята, способные делать удивительные вещи. Те, для кого верность своему долгу и боевым собратьям - не пустые слова, а стиль жизни и образ мышления", - описывают бойца.

К сожалению, у "Рапатого" есть раненый боец с позывным "Перчик"- ему лишь 18 лет. Сегодня боец находится на реабилитации. А его молодая жена вот-вот должна родить первенца.

"Всегда будет какой-то процент людей, которые пойдут защищать страну, - говорит Петров. - Может в 2026 мы все еще будем воевать. Меня иногда спрашивают, сколько я еще буду на этой войне. Я говорю: столько, сколько я буду получать отдачу от того, что делаю. Бывает, приходят дяди под сорок и им ничего не надо, а приходят совсем молодые люди и хотят чему-то научиться, а я могу дать им эти знания".

Скорбим!