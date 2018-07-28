"Чтобы мы не были слепыми": 58-летний украинский боец читает свои стихи прямо из зоны боевых действий (видео)     

Кадр из видео (facebook.com/"Вернись живим")

Военный с позывным "Петрович" читает стихи из авдеевской промышленной зон

Благотворительный фонд "Вернись живым" опубликовал на своей странице в Facebook видео, где 58-летний украинский боец с позывным "Петрович" читает свои собственные стихи прямо из легендарной авдеевской промзоны.

Сергей, именно так зовут "Петровича" в мирной жизни, просит поблагодарить людей, благодаря которым у них есть необходимое для наблюдения за врагом оборудование. "До вражеских позиций очень маленькое расстояние, и нужно хорошо их видеть. И желательно, конечно, лучшую аппаратуру, чтобы видеть лучше. Чтобы мы не были слепыми", – говорит "Петрович" на камеру.

Он читает собственные стихи на легендарной Авдеевской промзоне и просит поблагодарить людей, благодаря которым может и днем, и ночью, видеть врага. «Тут до боевиков буквально сотня метров, но мы крепко окопаны и будем до последнего стоять за свою землю», - говорит Петрович. В мирной жизни его зовут Сергей. Раньше в родном Харькове он работал в МВД: дослужился до майора и 13 лет назад вышел на пенсию. Теперь, говорит, взял в руки оружие, потому что в свои 58 лет воспитывает двух младших сыновей, которые в этом году пойдут в первый класс, и не хочет, чтобы они и другие дети знали, что такое война. Петровичу и его боевым товарищам необходимы тепловизоры. Один Pulsar Helion XQ50F стоит 78 900 грн. Помочь приобрести его можно здесь: https://goo.gl/9yncB8 Фонд «Вернись живым» Опубліковано Повернись живим П'ятниця, 27 липня 2018 р.

Видео: (facebook.com/"Вернись живим")

В комментариях к видео видно, какое уважение вызывают наши бойцы у пользователей соцсети. Кстати, практически все, авторы комментариев желали украинцу здоровья, выражали глубокую благодарность и благословляли его.

Скриншот комментариев к видео (facebook.com/"Вернись живим")

Стоит отметить, что этому мужчине исполнилось 58 лет. В прошлой жизни он служил в харьковском МВД и дослужился до майора, после чего, в 45 лет ушел на пенсию. И вот, спустя 13 лет он снова взял в руки оружие, чтобы защитить своих детей, в частности двух младших сыновей, которые в этом году должны пойти в первый класс.

Кстати, еще один боец поделился воспоминаниями о своих собратьях и о службе в Крыму. Другой воин АТО ужаснул рассказом о своем пребывании в плену и еще один военный исполнил последнюю просьбу своего погибшего сослуживца.

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