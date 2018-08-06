"Обов’язок – захищати Україну": в мережі розповіли про бійця з Прикарпаття, який раніше будував храми

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий з 2015 року перебуває на фронті

В мережі розповіли історію 32-річного захисника України Василя, який з 2015 року перебуває на фронті. Про це йдеться на сторінці спільноти "Повернись живим" в Facebook.

Військовий родом з Прикарпаття – Івано-Франківської області. Чоловік заробляв на життя тим, що будував храми. Спочатку, коли ворог вторгся на нашу землю, він побував в зоні бойових дій як волонтер.

"Вперше Василь потрапив на Донбас, за сотні кілометрів від рідної Івано-Франківщини, у якості волонтера. Повернувшись додому зрозумів: його місце там – серед тих, хто не віддасть свою землю ворогові", - сказано в повідомленні спільноти.

Фото: "Брат" (facebook.com/backandalive)

Боєць отримав позивний "Брат". Він став добровольцем батальйону "Карпатська Січ". Спочатку боронив селище Кримське в Луганській області, разом із побратимами бився за Піски біля Донецького аеропорту, а потім вступив до лав 93-ї окремої механізованої бригади.

"Обов’язок усіх чоловіків – захищати Україну. Адже немає сенсу жити в Україні, якщо ти не готовий її захищати. Це існування, а не життя", - казав Василь у 2015 році.

Зараз він продовжує дотримуватися цієї позиції.

"Ще 3,5 роки тому він будував храми. А зараз "Брат" - командир механізованого взводу. У його втомлених, але ясних очах – важкі бої, втрати побратимів і беззаперечна віра у перемогу", - підсумували в спільноті.

Скірншот поста (facebook.com/backandalive)

Користувачі соцмереж подякували мужньому бійцеві за те, що він боронить нашу країну.

"Бережи вас Господь!", "Дякую за службу", "Хай скоріше запанує в нас мир! Бережи Вас Бог", - пишуть в мережі.

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