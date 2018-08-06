З дитинства мріяв стати військовим: в мережі розповіли історію загиблого бійця АТО з Донецька

Фото: Підполковник Сергій Сенчев (3polk.info)

Бойові товариші згадують свого командира

Бійці 3-го окремого полку спеціального призначення розповіли про заступника командира свого полку, підполковника Сергія Сенчева у річницю його загибелі. Відео опубліковане на сайт 3-го полку спецназу.

Сергій Сенчев народився 8 липня 1973 року в Донецьку. Його батько був військовослужбовцем, і Сергій з дитинства мріяв теж стати військовим. Сенчев закінчив Свердловське Суворовське училище, а після його закінчення став курсантом Донецького вищого військово-політичного училища інженерних військ і військ зв'язку.

Військове стажування Сенчев проходив в 9-ій окремій бригаді спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС СРСР, яка дислокувалася в Кіровограді (нинішній Кропивницький). ВУЗ він закінчив з відзнакою і зайняв посаду заступника командира роти спеціального призначення з виховної роботи. Пізніше вона була реформована в 50-й навчальний центр спеціальної підготовки.

У 2012 році Сенчев перевівся у 3-й окремий полк спеціального призначення заступником командира полку по роботі з особовим складом. Паралельно зі службою, він отримав ще одну вищу освіту, закінчивши Одеський національний університет ім. В. Мечникова за спеціальністю "Психологія".

З квітня 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході України. Як розповідають бойові товариші Сенчева, він по-особливому ставився до своїх бійців, ночував разом з ними, а не в штабних наметах.

4 серпня 2014 року у складі зведеного підрозділу Сенчев виконував бойове завдання під курганом Савур-могила. Там він отримав смертельні поранення. Сенчева разом з іншими пораненими евакуювали вертольотом у військовий госпіталь Запорізької області, але на жаль, він помер по дорозі. У нього залишилося двоє дітей - син і дочка.

Указом Президента України від 14 листопада 2014 року Сергій Сенчев нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно) за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі".

Відео: Пам'яті Сергія Сенчева (YouTube/Валерій Лебідь)

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Відео: РБК-Україна