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"Девальвация лидерства": на росТВ считают, что Путин оккупировал Крым из-за страха перед россиянами

STYLERLIFE        21.03.2018 - 15:26
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Об этом заявил президент Института национальной стратегии РФ

Владимир Путин оккупировал Крым, поскольку боялся последующего недовольства со стороны россиян. Об этом заявил Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии РФ, в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия1"

"Откуда возникло решение по Крыму? Один из источников, как я могу предположить, от его размышлений о том, как он может сохранить лидерство, даже не электорально, а психологически, после того, как "русская весна" в Севастополе подавлена и растоптана", - сказал он.

Видео: Эфир программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"Он (Путин – ред.) ссылался на волю крымчан. Но если бы он этого решения не принял, то он должен был бы иметь дело с волей уже россиян. Эта воля не была бы выражена в мгновенном бунте, естественно нет. Но произошла бы девальвация лидерства. Вот эти вот незримые рамки, которые ставит народная психология и народные ожидания, - они существуют, и лидер должен их чувствовать", - добавил Ремизов.

Ранее на росТВ заявили о зависимости Украины от воли Путина.

В студии программы обсуждали реакцию западных экспертов на итоги выборов в РФ.

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Теги: росТВ
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