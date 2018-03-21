"Девальвация лидерства": на росТВ считают, что Путин оккупировал Крым из-за страха перед россиянами

Об этом заявил президент Института национальной стратегии РФ

Владимир Путин оккупировал Крым, поскольку боялся последующего недовольства со стороны россиян. Об этом заявил Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии РФ, в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия1"

"Откуда возникло решение по Крыму? Один из источников, как я могу предположить, от его размышлений о том, как он может сохранить лидерство, даже не электорально, а психологически, после того, как "русская весна" в Севастополе подавлена и растоптана", - сказал он.

Видео: Эфир программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" (youtube.com/Вечер с Владимиром Соловьевым)

"Он (Путин – ред.) ссылался на волю крымчан. Но если бы он этого решения не принял, то он должен был бы иметь дело с волей уже россиян. Эта воля не была бы выражена в мгновенном бунте, естественно нет. Но произошла бы девальвация лидерства. Вот эти вот незримые рамки, которые ставит народная психология и народные ожидания, - они существуют, и лидер должен их чувствовать", - добавил Ремизов.

Ранее на росТВ заявили о зависимости Украины от воли Путина.

В студии программы обсуждали реакцию западных экспертов на итоги выборов в РФ.