"Девальвація лідерства": на росТБ вважають, що Путін окупував Крим через страх перед росіянами

Про це заявив президент Інституту національної стратегії РФ

Володимир Путін окупував Крим, оскільки боявся подальшого невдоволення з боку росіян. Про це заявив Михайло Ремізов, президент Інституту національної стратегії РФ в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія1"

"Звідки виникло рішення по Криму? Одне з джерел, як я можу припустити, від його роздумів про те, як він може зберегти лідерство, навіть не електорально, а психологічно, після того, як "російська весна" в Севастополі пригнічена і розтоптана", - сказав він

Відео: Ефір програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" (youtube.com/Вечер з Володимиром Соловйовим)

"Він (Путін – ред.) посилався на волю кримчан. Але якби він цього рішення не прийняв, то він повинен був би мати справу з волею вже росіян. Ця воля не була б виражена в миттєвому бунт, природно немає. Але сталася девальвація лідерства. Ось ці незримі межі, які ставить народна психологія і народні очікування, - вони існують, і лідер повинен їх відчувати", - додав Ремізов.

Раніше на ростб заявили про залежність України від волі Путіна.

У студії програми обговорювали реакцію західних експертів на підсумки виборів в РФ.