"Девочки прошли через настоящий ад": в сети появились фото сестер Хачатурян с побоями

Коллаж (РБК-Украина)

Отец постоянно ругался с дочерями и избивал их

В сети появились фотографии сестер Хачатурян, которые зверски убили своего отца. Снимками поделилась мать девочек Аурелия, которые она успела получить от них самих. Об этом сообщила Комсомольская правда.

"Следователь, тогда был еще другой, разрешал нам сидеть рядом друг с другом. Тогда я впервые и узнала о том, что происходило дома. Про побои и насилие. Девочки даже успели переслать мне часть фото, сделанных несколько месяцев назад. У них в телефонах много таких фотографий. Сейчас их смартфоны изъяты следствием. Так что все это полицейские увидят", - рассказала женщина.

Она также сообщила, что сына Сергея убитый даже однажды хотел отвезти в лес, но в последнюю минуту мальчик успел сбежать. "Он много раз говорил, что убьет того, кто будет со мной общаться", - добавила Аурелия.

Выяснилось, что сестры Хачатурян снимали на свои смартфоны побои, нанесенные отцом.

Часть этих фотографий имеются в распоряжении «КП»: https://t.co/vgdYeANbSV pic.twitter.com/qGpjdWDHFZ — Комсомольская правда (@kpru) 15 августа 2018 г.

Фото побоев на сестрах Хачатурян (twitter.com/kpru)

Фото: одна из сестер Хачатурян (www.crimea.kp.ru)

Ангелина – девушка с кровью на лице на одном из снимков – была самой смелой из сестер и могла ответить отцу на его ругань. На двух других фотографиях – Мария и Кристина.

Старший брат Сергей рассказал, что отец регулярно заставлял Ангелину уединяться с ним в ванной комнате. Кристина в начале лета признавалась подруге в том, что пыталась покончить жизнь самоубийством. Тогда несколько дней девушка провела в коме после того, как наглоталась таблеток.

Адвокат сестер Алексей Паршин сообщил, что было направлено ходатайство о проведении сексолого-психологическо-психиатрической экспертизы покойного и сестер. С самими девочками уже работают тюремные психологи.

"Я общался с сестрами и не сомневаюсь – девочки прошли через настоящий ад", - отметил адвокат.

По словам родных, близких и соседей, Михаил Хачатурян часто пользовался оружием. Дома у него нашли револьвер, дробовик и ножи. Одна из соседок рассказала, что однажды он нахамил мастеру в салоне красоты из-за того, что тот отказался его стричь, а затем достал из кармана пистолет. Также она вспомнила еще один случай, когда женщине с 12 этажа прострелил ногу.

Однако в архивах полиции ни одного заявления на убитого не нашлось.

Ранее мы сообщали о том, что действия девушек были преднамеренными и, возможно, спланированными заранее. Это выяснилось в ходе расследования.

Также мы писали, что мать дочерей Михаила Хачатуряна, рассказала, каким ужасным человеком был ее муж, и заверила, что девушки были вынуждены сделать такой поступок.

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