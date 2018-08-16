"Дівчатка пройшли через справжнє пекло": у мережі з'явилися фото сестер Хачатурян з побоями

Колаж (РБК-Україна)

Батько постійно сварився з дочками і бив їх

У мережі з'явилися фотографії сестер Хачатурян, які по-звірячому вбили свого батька. Знімками поділилася мати дівчаток Аурелія, які вона встигла отримати від них самих. Про це повідомила Комсомольська правда.

"Слідчий, тоді був ще інший, дозволяв нам сидіти поруч один з одним. Тоді я вперше дізналася про те, що відбувалося вдома. Про побої і насильство. Дівчатка навіть встигли надіслати мені фото, зроблені кілька місяців тому. У них в телефонах багато таких фотографій. Зараз їх смартфони вилучені слідством. Так що все це поліцейські побачать", - розповіла жінка.

Вона також повідомила, що сина Сергія убитий навіть одного разу хотів відвезти в ліс, але в останню хвилину хлопчик встиг втекти. "Він багато разів говорив, що вб'є того, хто буде зі мною спілкуватися", - додала Аурелія.

З'ясувалося, що сестри Хачатурян знімали на свої смартфони побої, нанесені батьком.

Частина цих фотографій є в розпорядженні «КП»: https://t.co/vgdYeANbSV pic.twitter.com/qGpjdWDHFZ — Комсомольська правда (@kpru) 15 серпня 2018 р.

Фото побоїв на сестрах Хачатурян (twitter.com/kpru)

Фото: одна з сестер Хачатурян (www.crimea.kp.ru)

Ангеліна – дівчина з кров'ю на обличчі на одному зі знімків – була найсміливішою з сестер і могла відповісти батькові на його лайку. На двох інших фотографіях – Марія та Христина.

Старший брат Сергій розповів, що батько регулярно змушував Ангеліну усамітнюватися з ним у ванній кімнаті. А Христина на початку літа визнавалася подрузі в тому, що намагалася покінчити життя самогубством. Тоді кілька днів дівчина провела у комі після того, як наковталася пігулок.

Адвокат сестер Олексій Паршин повідомив, що було направлено клопотання про проведення сексолого-психологічно-психіатричної експертизи покійного і сестер. З самими дівчатами вже працюють тюремні психологи.

"Я спілкувався з сестрами і не сумніваюся – дівчатка пройшли через справжнє пекло", - зазначив адвокат.

За словами рідних, близьких та сусідів, Михайло Хачатурян часто користувався зброєю. Вдома у нього знайшли пістолет, дробовик і ножі. Одна з сусідок розповіла, що одного разу він нахамив майстрові в салоні краси з-за того, що той відмовився його стригти, а потім дістав з кишені пістолет. Також вона згадала ще один випадок, коли жінці з 12 поверху той прострілив ногу.

Проте в архівах поліції жодної заяви на вбитого не знайшлося.

Раніше ми повідомляли про те, що дії дівчат були навмисними і, можливо, заздалегідь спланованими. Це з'ясувалося в ході розслідування.

Також ми писали, що мати дочок Михайла Хачатуряна, розповіла, якою жахливою людиною був її чоловік, і запевнила, що дівчата були змушені зробити такий вчинок.

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