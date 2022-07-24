Действительно ли нужно использовать скраб для лица и кому он может навредить

Какие скрабы нельзя использовать

Скраб со слишком большими и жесткими частицами может нанести вред, вызвав микроразрывы на коже. Как следствие это приведет к сухости, шелушению, покраснению и появлению воспалений.

Также нужно избегать скрабов с фруктовыми косточками и вулканической породой.

Кроме того, запрещено использовать скраб на ежедневной основе, ведь он не даст коже восстановиться. Поэтому это может привести к сухости и воспалению кожи.

Кому запрещено им пользоваться

Специалисты говорят, что запрещено использовать скрабы на коже с акне. Это приведет к еще большему покраснению и увеличению количества прыщей.

К тому же не стоит использовать скрабы людям с очень чувствительной и сухой кожей. Сухая кожа больше подвержена травмам и потере влаги. Жесткие частицы скраба значительно ухудшат ситуацию.

Скрабы с маслами и увлажняющими компонентами в составе защищают кожу от пересушивания и сгладят действие частиц, которые скрабируют. Такое средство можно применять людям с жирной кожей.

Важным правилом при применении скрабов - не переусердствовать и не повредить кожу и ее защитный барьер.

Как правильно наносить скраб

Наносят скраб на тело только после приема ванны или душа. В это время кожа становится более мягкой и распаренной, а это значит, что снять слой ороговевших клеток будет намного легче. Нанесите немного скраба на влажное тело рукой или же специальной перчаткой, нежно вотрите, затем смойте водой под душем.

После использования скраба на тело наносят увлажняющий лосьон или крем. Правда, если в скрабе достаточно большое содержание масел, как в сахарном, тогда можно обойтись без других увлажняющих средств. В таких скрабах увлажнение достигается благодаря наличию в составе различных масел: жожоба, какао.