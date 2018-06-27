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Диего Марадона прокомментировал свою госпитализацию в Москве

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:12
Фото: Диего Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
Фото: Диего Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

Экс-футболист рассказал, что произошло на самом деле

Легенда футбола Диего Марадона сообщил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности. Об этом бывший футболист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Диего Марадона сообщил, что ему действительно стало плохо во время матча Нигерия-Аргентина на ЧМ-2018. Футболист сказал, что у него заболела шея и случилась декомпенсация.

"Я хочу сказать всем, что я в порядке, и я не в больнице. Во время матча с Нигерией у меня были боли в голове и в шее, и случилась декомпенсация. Врач осмотрел меня и рекомендовал уйти домой. Но как бы я ушел? Всем спасибо за поддержку!" - написал Марадона.

Скриншот поста (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

Ранее сообщалось, что экс-футболист и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона был госпитализирован после матча чемпионата мира-2018.

Как сообщило издание The Independent, Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу. 

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Теги: футболист, чм 2018
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