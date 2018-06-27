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Дієго Марадона прокоментував свою госпіталізацію в Москві

STYLERLIFE        27.06.2018 - 11:12
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

Футболіст розповів, що відбулося насправді

Легенда футболу Дієго Марадона повідомив, що інформація про його госпіталізацію не відповідає дійсності. Про це футболіст написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Дієго Марадона повідомив, що йому справді стало погано під час матчу Нігерія-Аргентина на ЧС-2018. Футболіст сказав, що у нього заболіла шия і трапилася декомпенсація.

"Я хочу сказати всім, що я в порядку, і я не в лікарні. Під час матчу з Нігерією у мене були болі в голові і шиї, і сталася декомпенсація. Лікар оглянув мене і рекомендував піти додому. Але як би я пішов? Дякую всім за підтримку!" - написав Марадона.

Скріншот поста (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

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Теги: футболіст, чм 2018
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