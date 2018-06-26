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Не выдержало сердце: бывший тренер египетской сборной умер после проигрыша команды на ЧМ-2018

STYLERLIFE        26.06.2018 - 14:35
Фото: Скорая помощь (flickr.com/Mohammed Osama)
Фото: Скорая помощь (flickr.com/Mohammed Osama)

Медики пытались его спасти

Бывший тренер египетской команды по футболу умер после матча египтян против Саудовской Аравии на ЧМ-2018. Об этом сообщает Arab News.

Бывший египетский вратарь и тренер Абдель Рахим Мохамед Негм умер от сердечного приступа после проигрыша сборной на Чемпионате мира по футболу 2018.

Абделю Рахиму Мохамеду Негму стало плохо на 95-ой минуте матча Египта и Саудовской Аравии. После того, как футболисты Саудовской Аравии забили победный гол, у него прихватило сердце. Ему вызвали скорую медицинскую помощь и отправили в больницу, но к сожалению, медики не смогли его спасти.

Фото: Абдель Рахим Мохамед Негм (twitter/drafts)

Абдель Рахим Мохамед Негм работал аналитиком на канале Nile Sport channel. Был тренером футбольного клуба "Замалек" - одного из самых сильных футбольных клубов в Египте. Во время Чемпионата работал на египетском телевидении и должен был выступить в роли аналитика после матча.

Египет проиграл Саудовской Аравии со счетом 2:1, это было третье поражение команды на ЧМ-2018. Для команды Египта этот Чемпионат был первым за последние 28 лет.

Кстати, в небе России загорелся самолет c футболистами из Саудовской Аравии.

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Теги: умер, тренер, чм 2018
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