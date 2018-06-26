Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.54
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Не витримало серце: колишній тренер єгипетської збірної помер після програшу команди на ЧС-2018

STYLERLIFE        26.06.2018 - 14:35
Фото: Швидка допомога (flickr.com/Mohammed Osama)
Фото: Швидка допомога (flickr.com/Mohammed Osama)

Медики намагалися його врятувати

Колишній тренер єгипетської команди з футболу помер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018. Про це повідомляє Arab News.

Колишній єгипетський воротар і тренер Мохамед Абдель Рахім Негм помер від серцевого нападу після програшу збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2018.

Абделю Рахиму Мохамеду Негму стало погано на 95-ій хвилині матчу Єгипту і Саудівської Аравії. Після того, як футболісти Саудівської Аравії забили переможний гол, у нього прихопило серце. Йому викликали швидку медичну допомогу і відправили до лікарні, але на жаль, медики не змогли його врятувати.

Фото: Мохамед Абдель Рахім Негм (twitter/drafts)

Мохамед Абдель Рахім Негм працював аналітиком на каналі Nile Sport channel. Був тренером футбольного клубу "Замалек" - одного з найсильніших футбольних клубів в Єгипті. Під час Чемпіонату працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після матчу.

Єгипет програв Саудівській Аравії з рахунком 2:1, це було третя поразка команди на ЧС-2018. Для команди Єгипту цей Чемпіонат був першим за останні 28 років.

До речі, у небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії.

Люди тонуть мовчки

Помер легендарний поет і телеведучий Помер відомий музикант, якого зняли з літака через "нестерпний сморід"
Теги: умер, тренер, чм 2018
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся