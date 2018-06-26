Не витримало серце: колишній тренер єгипетської збірної помер після програшу команди на ЧС-2018

Медики намагалися його врятувати

Колишній тренер єгипетської команди з футболу помер після матчу єгиптян проти Саудівської Аравії на ЧС-2018. Про це повідомляє Arab News.

Колишній єгипетський воротар і тренер Мохамед Абдель Рахім Негм помер від серцевого нападу після програшу збірної на Чемпіонаті світу з футболу 2018.

Абделю Рахиму Мохамеду Негму стало погано на 95-ій хвилині матчу Єгипту і Саудівської Аравії. Після того, як футболісти Саудівської Аравії забили переможний гол, у нього прихопило серце. Йому викликали швидку медичну допомогу і відправили до лікарні, але на жаль, медики не змогли його врятувати.

Фото: Мохамед Абдель Рахім Негм (twitter/drafts)

Мохамед Абдель Рахім Негм працював аналітиком на каналі Nile Sport channel. Був тренером футбольного клубу "Замалек" - одного з найсильніших футбольних клубів в Єгипті. Під час Чемпіонату працював на єгипетському телебаченні і повинен був виступити в ролі аналітика після матчу.

Єгипет програв Саудівській Аравії з рахунком 2:1, це було третя поразка команди на ЧС-2018. Для команди Єгипту цей Чемпіонат був першим за останні 28 років.

До речі, у небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії.

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