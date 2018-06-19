ЧМ-2018: в небе России загорелся самолет c футболистами из Саудовской Аравии (видео)

Футболисты летели из Москвы на матч против Уругвая
Во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая у самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель. Об этом сообщает Mirror.
Двигатель самолета загорелся во время полета. Футболисты видели ЧП через иллюминаторы. В результате происшествия никто не пострадал. Игроки летели из Москвы на матч против Уругвая, который состоится в Ростове-на-Дону.
Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)
По предварительным данным, в двигатель попала птица. Обстоятельства происшествия выясняются.
PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1— Ahdaaf (@ahdaafme) 18 юни 2018 г.
Видео: Горит самолет (twitter.com/ahdaafme)
Несмотря на возгорание, самолет успешно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Делегация Саудовской Аравии заверила, что "из-за незначительной технической неисправности в двигателе" никто не пострадал.
Скриншот поста (twitter.com/SaudiNT_EN)
В издании Mirror выяснили, что самолет Airbus A319-100 принадлежит российской авиакомпании "Донавиа". Лайнер эксплуатируют уже 12 лет. В 2013 году он был куплен у американских авиалиний Frontier Airlines.
Скриншот поста (twitter.com/AhmedMashaly24)
Матч Уругвай - Саудовская Аравия состоится 20 июня в 18:00.
Ранее сообщалось, что самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за массовой драки.
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