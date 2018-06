ЧМ-2018: в небе России загорелся самолет c футболистами из Саудовской Аравии (видео)

Футболисты летели из Москвы на матч против Уругвая

Во время перелета в Ростов-на-Дону на матч против Уругвая у самолета сборной Саудовской Аравии загорелся двигатель. Об этом сообщает Mirror.

Двигатель самолета загорелся во время полета. Футболисты видели ЧП через иллюминаторы. В результате происшествия никто не пострадал. Игроки летели из Москвы на матч против Уругвая, который состоится в Ростове-на-Дону.

Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)

По предварительным данным, в двигатель попала птица. Обстоятельства происшествия выясняются.

PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1