Самолет Ryanair совершил экстренную посадку из-за массовой драки

В драке участвовало 20 человек

Самолет Ryanair совершил вынужденную посадку из-за драки на борту. Об этом сообщает Independent.

Самолет Ryanair, которые следовал курсом Дублин-Ибица, вынужден был совершить экстренную посадку в Париже. Причиной такого решения пилотов стала массовая драка пассажиров.

Известно, что пассажиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали драку на борту самолета. В драке участвовало 20 человек.

При посадке самолета в аэропорту Парижа, сотрудники правоохранительных органов Франции арестовали троих человек, которые и стали зачинщиками драки.

"Мы не станем терпеть неконтролируемое или разрушительное поведение в любое время, безопасность и комфорт клиентов, экипажа и самолета является нашим приоритетом номер один", - сказал представитель Ryanair Робин Кили.

Он отмечает, что в аэропортах нужно ввести определенные правила, которые бы регулировали чрезмерное употребления алкоголя и запрещали бы употреблять горячительные напитки до вылета.

Кстати, пьяные россияне устроили драку на борту самолета в Армению.

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