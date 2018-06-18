Літак Ryanair здійснив екстрену посадку через масову бійку

В бійці брало участь 20 чоловік
Літак Ryanair здійснив вимушену посадку через бійку на борту. Про це повідомляє Independent.
Літак Ryanair, які слідував курсом Дублін-Ібіца, змушений був здійснити екстрену посадку в Парижі. Причиною такого рішення пілотів стала масова бійка пасажирів.
Відомо, що пасажири, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, спровокували бійку на борту літака. В бійці брало участь 20 чоловік.
При посадці літака в аеропорту Парижа, співробітники правоохоронних органів Франції заарештували трьох осіб, які і стали призвідниками бійки.
"Ми не станемо терпіти неконтрольоване або руйнівну поведінку в будь-який час, безпека і комфорт клієнтів, екіпажу літака є нашим пріоритетом номер один", - сказав представник Ryanair Робін Кілі.
Він зазначає, що в аеропортах потрібно ввести певні правила, які б регулювали надмірне вживання алкоголю і забороняли вживати міцні напої до вильоту.
До речі, п'яні росіяни влаштували бійку на борту літака у Вірменії.
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