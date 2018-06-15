Пьяные россияне устроили драку на борту самолета в Армению

Российские туристы известны всему миру своим скандальным поведением

Российские туристы, известные всем скандальным поведением, не перестают шокировать мировое сообщество своими выходками. Так, трое граждан России в четверг, 14 июня, устроили пьяную драку в самолете, следовавшем по рейсу из Москвы в Ереван. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Армении

Нетрезвые россияне прямо на борту самолета начали выяснять отношения и подрались.

"Из международного ереванского аэропорта "Звартноц" в полицию поступил звонок о том, что в самолете, следовавшем из Москвы в Ереван, происходит драка. После приземления самолета полиция выяснила, что трое пассажиров – граждане России – в нетрезвом состоянии подрались друг с другом", – сказано в сообщении.

Сообщается, что россияне по прибытию в Армению были доставлены в отдел полиции аэропорта Звартноц. Впоследствии выяснилось, что один из инициаторов драки получил легкие телесные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов не стали задерживать пассажиров.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двое мужчин избили гея и его друга, которые приехали из Франции в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу 2018.

Отмечается, что двое французов получили серьезные ранения после драки. По данным издания, один из французов в результате нападения получил сильные травмы головы, перелом челюсти и повреждение мозга. Избитого мужчину злоумышленники оставили посреди улицы.

Сообщается, что нападавшие были арестованы. Злоумышленниками оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Даугав Расул Магомедов.

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