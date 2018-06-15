П'яні росіяни влаштували бійку на борту літака у Вірменію

Російські туристи відомі всьому світу своєю скандальною поведінкою

Російські туристи, відомі всім скандальною поведінкою, не перестає шокувати світову спільноту своїми витівками. Так, троє громадян Росії в четвер, 14 червня, влаштували п'яну бійку в літаку, що прямував за маршрутом з Москви в Єреван. Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на прес-службу поліції Вірменії

Нетверезі росіяни прямо на борту літака почали з'ясовувати стосунки і побилися.

"З єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц" у поліцію надійшов дзвінок про те, що в літаку, який прямував з Москви в Єреван, відбувається бійка. Після приземлення літака поліція з'ясувала, що троє пасажирів – громадяни Росії – у нетверезому стані побилися один з одним", – сказано в повідомленні.

Повідомляється, що росіяни по прибуттю до Вірменії були доставлені у відділ поліції аеропорту Звартноц. Згодом з'ясувалося, що один з ініціаторів бійки отримав легкі тілесні ушкодження. Співробітники правоохоронних органів не стали затримувати пасажирів.

Обставини інциденту уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в Санкт-Петербурзі двоє чоловіків побили гея і його друга, які приїхали з Франції в Російську Федерацію на Чемпіонат світу з футболу 2018.

Наголошується, що двоє французів отримали серйозні поранення після бійки. За даними видання, один з французів в результаті нападу отримав сильні травми голови, перелом щелепи і пошкодження мозку. Побитого чоловіка зловмисники залишили посеред вулиці.

Повідомляється, що нападники були арештовані. Зловмисниками виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Даугав Расул Магомедов.

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