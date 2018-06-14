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Приехали на ЧМ-2018: в России избили гея и его друга из Франции

STYLERLIFE        14.06.2018 - 21:38
Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru
Фото: twitter.com/FifaWorldCup_ru

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили гея и его друга, которые приехали из Франции в Российскую Федерацию на Чемпионат мира по футболу 2018. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел 9 июня.

Отмечается, что двое французов получили серьезные ранения после драки.

По данным издания, один из французов в результате нападения получил сильные травмы головы, перелом челюсти и повреждение мозга. Избитого мужчину злоумышленники оставили посреди улицы.

Сообщается, что нападавшие были арестованы. Злоумышленниками оказались 25-летний Исмет Гайдаров и 24-летний Даугав Расул Магомедов.

Также известно о нападении на англичанина в Москве. Мужчину ограбили возле банкомата.

По словам англичанина, он был пьян и не помнит обстоятельства происшествия. По его словам, нападение совершили пятеро россиян.

Кстати, Супрун призвала бойкотировать чемпионат мира в РФ.

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Теги: чм 2018
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