Приїхали на ЧС-2018: в Росії побили гея і його друга з Франції

Інцидент стався в Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі двоє чоловіків побили гея та його друга, які приїхали з Франції в Російську Федерацію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Про це повідомляє Metro.

Інцидент стався 9 червня.

Відзначається, що двоє французів отримали серйозні поранення після бійки.

За даними видання, один з французів в результаті нападу отримав сильні травми голови, перелом щелепи і пошкодження мозку. Побитого чоловіка зловмисники залишили посеред вулиці.

Повідомляється, що нападники були заарештовані. Зловмисниками виявилися 25-річний Ісмет Гайдаров і 24-річний Даугав Расул Магомедов.

Також відомо про напад на англійця в Москві. Чоловіка пограбували біля банкомату.

За словами англійця, він був п'яний і не пам'ятає обставини події. За його словами, напад здійснили п'ятеро росіян.

До речі, Супрун закликала бойкотувати чемпіонат світу в РФ.

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