ЧС-2018: в небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії (відео)

Футболісти летіли з Москви на матч проти Уругваю

Під час перельоту в Ростов-на-Дону на матч проти Уругваю у літака збірної Саудівської Аравії загорівся двигун. Про це повідомляє Mirror.

Двигун літака загорівся під час польоту. Футболісти бачили ПП через ілюмінатори. В результаті події ніхто не постраждав. Гравці летіли з Москви на матч проти Уругваю, який відбудеться в Ростові-на-Дону.

Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)

За попередніми даними, в двигун потрапив птах. Обставини події з'ясовуються.

Відео: Горить літак (twitter.com/ahdaafme)

Не зважаючи на загоряння, літак успішно приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Делегація Саудівської Аравії запевнила, що "через незначну технічну несправність в двигуні" ніхто не постраждав.

Скріншот поста (twitter.com/SaudiNT_EN)

У виданні Mirror з'ясували, що літак Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії "Донавіа". Лайнер експлуатують вже 12 років. У 2013 році він був куплений у американських авіаліній Frontier Airlines.

Скріншот поста (twitter.com/AhmedMashaly24)

Матч Уругвай - Саудівська Аравія відбудеться 20 червня о 18:00.

Раніше повідомлялося, що літак Ryanair здійснив екстрену посадку через масову бійку.

Скільки українських політв'язнів в РФ (відео: РБК-Україна)