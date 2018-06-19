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ЧС-2018: в небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії (відео)

STYLERLIFE        19.06.2018 - 11:41

Футболісти летіли з Москви на матч проти Уругваю

Під час перельоту в Ростов-на-Дону на матч проти Уругваю у літака збірної Саудівської Аравії загорівся двигун. Про це повідомляє Mirror.

Двигун літака загорівся під час польоту. Футболісти бачили ПП через ілюмінатори. В результаті події ніхто не постраждав. Гравці летіли з Москви на матч проти Уругваю, який відбудеться в Ростові-на-Дону.

 

Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)

За попередніми даними, в двигун потрапив птах. Обставини події з'ясовуються.

Відео: Горить літак (twitter.com/ahdaafme)

Не зважаючи на загоряння, літак успішно приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Делегація Саудівської Аравії запевнила, що "через незначну технічну несправність в двигуні" ніхто не постраждав.

Скріншот поста (twitter.com/SaudiNT_EN)

У виданні Mirror з'ясували, що літак Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії "Донавіа". Лайнер експлуатують вже 12 років. У 2013 році він був куплений у американських авіаліній Frontier Airlines.

Скріншот поста (twitter.com/AhmedMashaly24)

Матч Уругвай - Саудівська Аравія відбудеться 20 червня о 18:00.

Раніше повідомлялося, що літак Ryanair здійснив екстрену посадку через масову бійку.

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Теги: самолет, футбол, чм 2018
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