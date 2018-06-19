ЧС-2018: в небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії (відео)

Футболісти летіли з Москви на матч проти Уругваю
Під час перельоту в Ростов-на-Дону на матч проти Уругваю у літака збірної Саудівської Аравії загорівся двигун. Про це повідомляє Mirror.
Двигун літака загорівся під час польоту. Футболісти бачили ПП через ілюмінатори. В результаті події ніхто не постраждав. Гравці летіли з Москви на матч проти Уругваю, який відбудеться в Ростові-на-Дону.
Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)
За попередніми даними, в двигун потрапив птах. Обставини події з'ясовуються.
PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane catching fire engine as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1— Ahdaaf (@ahdaafme) 18 юні 2018 р.
Відео: Горить літак (twitter.com/ahdaafme)
Не зважаючи на загоряння, літак успішно приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Делегація Саудівської Аравії запевнила, що "через незначну технічну несправність в двигуні" ніхто не постраждав.
Скріншот поста (twitter.com/SaudiNT_EN)
У виданні Mirror з'ясували, що літак Airbus A319-100 належить російській авіакомпанії "Донавіа". Лайнер експлуатують вже 12 років. У 2013 році він був куплений у американських авіаліній Frontier Airlines.
Скріншот поста (twitter.com/AhmedMashaly24)
Матч Уругвай - Саудівська Аравія відбудеться 20 червня о 18:00.
Раніше повідомлялося, що літак Ryanair здійснив екстрену посадку через масову бійку.
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