ЧС-2018: в небі Росії загорівся літак із футболістами з Саудівської Аравії (відео)

Футболісти летіли з Москви на матч проти Уругваю

Під час перельоту в Ростов-на-Дону на матч проти Уругваю у літака збірної Саудівської Аравії загорівся двигун. Про це повідомляє Mirror.

Двигун літака загорівся під час польоту. Футболісти бачили ПП через ілюмінатори. В результаті події ніхто не постраждав. Гравці летіли з Москви на матч проти Уругваю, який відбудеться в Ростові-на-Дону.

Фото: ЧП (twitter.com/AhmedMashaly24)

За попередніми даними, в двигун потрапив птах. Обставини події з'ясовуються.

PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane catching fire engine as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1